En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Familias de las víctimas prometen "luchar desde la serenidad" por "la verdad de los 45 del tren"
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Retirada de carriles inservibles, acopio de material y arreglo de la vía de servicio: los trabajos de Adif en Adamuz
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado esta semana los trabajos de reparación del tramo de vía donde, el pasado 18 de enero, se produjo el fatídico accidente de Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 45 personas. Las previsiones del Ministerio de Transportes es que estas reparaciones se alarguen unos diez días, por lo que la conexión de alta velocidad entre Córdoba y Madrid podría retomarse el 8 de febrero, aunque todo dependerá de cómo influya la meteorología en estas labores. (Seguir leyendo)
La empresa que gestionará los datos educativos de Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
El sistema educativo de Baleares se prepara para un cambio estructural de calado, pero el hito administrativo llega empañado por una sombra de sospecha técnica que cruza España de sur a norte. La multinacional andaluza Ayesa, empresa a la que el Govern balear ha adjudicado por 5,4 millones el contrato para implantar Llull, el nuevo sistema de gestión de datos educativos que sustituirá al Gestib, se encuentra actualmente bajo la lupa por el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). (Seguir leyendo)
Madrid se une al dolor por las víctimas de Adamuz con un funeral en la Almudena
La madrileña catedral de la Almudena ha acogido este jueves la misa funeral en recuerdo de los 45 fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, de los que 7 eran de la Comunidad de Madrid.
Este homenaje religioso ha sido organizado por el Arzobispado de Madrid tras la petición de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como gesto de recuerdo por los fallecidos y de acompañamiento a los heridos y a las familias de quienes perdieron la vida en la tragedia.
Las familias de las víctimas de Adamuz: "lucharemos por saber la verdad"
Liliana Sáez, quien ha hablado en nombre de las familias de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz en el funeral celebrado este jueves en Huelva, ha asegurado que "lucharán por saber la verdad", porque solo así podrán "curar una herida que nunca cerrará".
Sáez ha asegurado en una intervención en el final de funeral que llevarán a cabo esa lucha "con serenidad" a pesar del contexto de una "sociedad polarizada".
En la intervención más emotiva de las que han tenido lugar esta tarde en un repleto Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva ha agradecido especialmente el acto a la diócesis onubense: "El único funeral que cabía es esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios", ha sentenciado.
El obispo de Huelva: "Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia"
"El sufrimiento de estas familias no va a terminar cuando se apaguen los focos o se acallen las noticias de este luctuoso suceso", ha señalado el obispo de Huelva tras dar gracias a quienes atendieron a las víctimas. Con todo, ha emplazado a la sociedad a acompañar a las víctimas y los familiares "en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos"
Así ha sido la llegada de los Reyes al funeral de Huelva
Los Reyes presiden el funeral por las víctimas, en Huelva
Sus Majestades presiden la ceremonia en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Tres ministros, como Montero, Planas y Torres; así como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también están presentes en la misa.
Puente cree que el sistema ferroviario español es "muy seguro", cercano al riesgo cero
Puente ha defendido en el Senado que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero, porque el riesgo cero no existe".
En una comparecencia de siete horas ante el pleno del Senado solicitada por el PP, mayoritario en esta cámara, para explicar los accidentes de Adamuz (Córdoba), Gelida (Barcelona) y los continuados incidentes en las Rodalies de Cataluña, Puente ha asegurado que no va a dimitir y ha reprochado al PP que quiera erigirse en portavoz de las víctimas.
También ha vuelto a aclarar que la renovación integral de una línea de alta velocidad, como en el caso de la Madrid-Sevilla, no significa "levantarla entera y volverla a construir, eso es impensable".
Andalucía dice que la respuesta al accidente de Adamuz fue rápida, proporcionada y segura
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este jueves en el Parlamento andaluz que la respuesta al accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, fue "rápida, proporcionada y segura".
Durante su comparecencia a petición propia en la Cámara andaluza, Sanz ha señalado que Andalucía "sigue de luto" y ninguna palabra "podrá aliviar lo más mínimo el inmenso dolor que sufren estas familias", si bien ha querido trasladar el "más profundo pésame" y la "cercanía más sincera" del Gobierno de la Junta con la familias de las víctimas y con los heridos.
Continúan ingresados 18 heridos del accidente de Adamuz, de los que 4 están en la UCI
Un total de 18 personas del total de 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) continúan ingresadas en los hospitales andaluces, cuatro de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios.
Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) este jueves no se ha producido ningún alta hospitalaria, por lo que el total se mantiene en 108.
De los ingresados, 17 son adultos y uno es un niño.
