Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja

Una mujer de 52 años fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, segúnha podido saber este periódico.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer abandonaba la vivienda.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que figura como principal sospechoso. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por violencia de género.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores.

