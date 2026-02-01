Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja

El caso se investiga como un posible caso de violencia de género

Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja / LOC

Elena Villanueva / A. Chao

Una mujer de 52 años fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, segúnha podido saber este periódico.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer abandonaba la vivienda.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que figura como principal sospechoso. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por violencia de género.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.

