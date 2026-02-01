Localizan a una mujer asesinada en Mos y buscan a su pareja
El caso se investiga como un posible caso de violencia de género
Elena Villanueva / A. Chao
Una mujer de 52 años fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, segúnha podido saber este periódico.
Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer abandonaba la vivienda.
En estos momentos, las fuerzas de seguridad mantienen un dispositivo de búsqueda para localizar al hombre, que figura como principal sospechoso. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por violencia de género.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz
- 0-0 | Cultural Leonesa - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- Los taxistas de A Coruña podrán volver a recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro