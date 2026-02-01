Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago
El suceso se registró en el edificio situado en el número 76 de la rúa Vista Alegre
Jacobo Táboas
Un hombre resultó herido este sábado por la tarde tras una explosión de gas registrada en una vivienda de dos plantas situada en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago. Según indicó el servicio de atención a emergencias 112 Galicia, el varón fue trasladado con quemaduras al Hospital Clínico y su estado es grave.
La deflagración en el inmueble también afectó a los dos edificios colindantes, que tuvieron que ser desalojados.
Los servicios de emergencias tuvieron constancia de este incidente poco antes de las siete de la tarde, momento en el que recibieron la llamada de varios particulares alertando de la situación y solicitando ayuda.
Los bomberos de la ciudad atendieron la emergencia, a la que también se desplazaron varias ambulancias con profesionales de urgencias sanitarias.
Una vez allí, el operativo constató la existencia de una persona herida con múltiples quemaduras y de importantes daños materiales en el inmueble.
Todavía no se han aclarado las circunstancias de este suceso y se están llevando a cabo comprobaciones acerca de lo sucedido, aunque los bomberos valoran que podría deberse al estallido de una bombona. Desde Raxoi confirmaron que los "daños materiales son importantes".
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- Una vecina de A Coruña logra recuperar 616 euros que Naturgy le cobró de forma irregular con lecturas estimadas de luz
- 0-0 | Cultural Leonesa - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Primera parte
- La huelga de buses interurbanos sigue sin acuerdo a 48 horas de que sea indefinida
- Los taxistas de A Coruña podrán volver a recoger pasajeros en el aeropuerto de Alvedro
- El muro por Jon Karrikaburu: así está su fichaje por el Deportivo