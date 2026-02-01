Un herido grave tras una explosión de gas en un edificio de Santiago

Un hombre resultó herido este sábado por la tarde tras una explosión de gas registrada en una vivienda de dos plantas situada en el número 76 de la rúa Vista Alegre, en Santiago. Según indicó el servicio de atención a emergencias 112 Galicia, el varón fue trasladado con quemaduras al Hospital Clínico y su estado es grave.

El edificio se registró en un edificio de Vista Alegre, en Santiago / Salseo USC

La deflagración en el inmueble también afectó a los dos edificios colindantes, que tuvieron que ser desalojados.

Los servicios de emergencias tuvieron constancia de este incidente poco antes de las siete de la tarde, momento en el que recibieron la llamada de varios particulares alertando de la situación y solicitando ayuda.

Una persona resulta herida tras una explosión en un edificio de Vista Alegre / Antonio Hernández

Los bomberos de la ciudad atendieron la emergencia, a la que también se desplazaron varias ambulancias con profesionales de urgencias sanitarias.

Una vez allí, el operativo constató la existencia de una persona herida con múltiples quemaduras y de importantes daños materiales en el inmueble.

Noticias relacionadas

Todavía no se han aclarado las circunstancias de este suceso y se están llevando a cabo comprobaciones acerca de lo sucedido, aunque los bomberos valoran que podría deberse al estallido de una bombona. Desde Raxoi confirmaron que los "daños materiales son importantes".