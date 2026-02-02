En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- El inicio de la huelga indefinida de buses de A Coruña se aplaza: el lunes circularán los vehículos y habrá nueva reunión con la patronal
- El Deportivo se queda sin dos de las alternativas a Riki para reforzar el pivote: se estrecha el cerco
- La serie de dos hermanos de A Coruña que une a leyendas del cine español
- El nombre gallego de niña más original de A Coruña: solo unas pocas se llaman así
- Los callos más espectaculares de Galicia están en el Ensanche: 'Nunca pensé que me harían famoso
- La Xunta realiza talas de árboles para preparar los accesos al Chuac
- Riki regresa al banquillo del Albacete, pero no juega ante el Zaragoza, en horas claves para su salida al Deportivo
- Vueling abrirá desde marzo una conexión aérea entre A Coruña y la isla de Tenerife