Dos hombres atracan una iglesia a mano armada mientras el cura daba misa: "Danos todo el dinero o te volamos los sesos"

Eran las ocho menos cuarto de la tarde. El cura estaba oficiando la última misa del día, ante decenas de feligreses, cuando dos atracadores entraron con una pistola en la Parroquia San Diego del distrito madrileño de Puente de Vallecas, el pasado 21 de enero.

Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, los dos ladrones se dirigieron directamente al despacho del párroco, encañonaron con el arma a un voluntario de la iglesia, que en ese momento estaba realizando gestiones en esa oficina, y lo amenazaron de muerte para que les entregara todo el dinero y los objetos de valor que hubiera en la parroquia.

"No hagas ruido"

"De repente han entrado al despacho dos hombres, de origen español, delgados. Uno de ellos era calvo, llevaba una braga roja y un abrigo marrón. El otro hombre iba vestido completamente de oscuro y con bufanda azul. Yo iba a preguntarles si podía ayudarles en algo, pero entonces el de la bufanda ha desenfundado un arma de fuego y me ha encañonado, mientras el otro hombre me decía: 'Danos todo lo que tienes o te volamos los sesos'", declaró ante la Policía Nacional el ayudante del párroco.

Según su denuncia, uno de los ladrones le apuntaba con el arma todo el tiempo, mientras el otro le daba instrucciones sobre lo que debía hacer para que tanto su vida como la del sacerdote y los feligreses, que asistían a la misa a solo unos metros del despacho, no corrieran peligro: "Me dijeron: 'siéntate tranquilo, no hagas ruido y danos todo el dinero que haya'", recordó el hombre ante los agentes de la Comisaría de Puente de Vallecas.

"Miedo a que me dispararan"

"Tenía mucho miedo a que me dispararan, así que me senté en la silla y les di un sobre que tenía con 20 euros. Uno de ellos cogió el dinero y también mi iPhone, que estaba sobre la mesa. Ellos me repetían: 'danos todo el dinero que haya, como nos estés engañando te matamos'", explicó en su denuncia el ayudante del párroco.

"Les dije que no había nada de valor en la oficina, pero me obligaron a abrir todos los cajones y los sobres que había dentro, que solo contenían juegos de llaves. Entonces me hicieron tumbarme mirando hacia el suelo, sin dejar de apuntarme con el arma en ningún momento", añadió.

La mochila del párroco

Con su víctima en el suelo, los dos atracadores "aprovecharon para rebuscar en la mochila que el párroco había dejado allí. Sacaron de su interior su cartera, que tenía varias tarjetas de crédito, documentación y 50 euros". Luego, según la denuncia presentada por su ayudante, uno de los ladrones hizo una señal al otro para indicarle que abandonaran la iglesia. Antes de marcharse amenazaron una vez más al hombre: "cuando nos vayamos, no se te ocurra moverte o te volamos los sesos".

En cuanto los ladrones huyeron, el hombre avisó a la Policía Nacional, que tomaron declaración al sacerdote, su ayudante y los feligreses que aquella tarde estaban en la iglesia.

La fuga

A pesar de la violencia con la que actuaron los atracadores, los investigadores no pudieron contar con testigos del robo o de la fuga de los ladrones, ya que el asalto se produjo en el interior del despacho parroquial y en tan solo unos minutos.

Pese a todo, los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Puente de Vallecas han logrado identificar y detener a los dos atracadores en apenas seis días.

Pistola de airsoft

Los agentes ya conocían a los autores, dos veteranos delincuentes madrileños, de 60 y 49 años, a los que han detenido en múltiples ocasiones por otros violentos robos. Ambos fueron arrestados el pasado 27 de enero en su casa, muy cerca de la parroquia que presuntamente asaltaron. Según ha sabido este medio, el juez los ha enviado a prisión.

La Policía les intervino lo que finalmente resultó ser una pistola airsoft (de aire comprimido), de color negro, que según los primeros datos es la que habrían usado para el atraco. Un arma que, según las fuentes consultadas, es muy similar a un arma de fuego real, por lo que los detenidos hicieron creer a la víctima que su vida corría un peligro completamente real.