Muere un octogenario tras quedar atrapado por una máquina de pollos en Silleda

Varias personas presentes en el lugar lograron liberar al afectado, pero los profesionales sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento

Panorámica exterior de la granja de pollos de Refoxos donde sucedió el accidente laboral mortal.

Panorámica exterior de la granja de pollos de Refoxos donde sucedió el accidente laboral mortal. / Bernabé/Javier Lalín

Ángel Graña

Silleda

Un trágico accidente laboral se ha cobrado la vida de J. G. L., de 81 años y vecino de Refoxos, esta mañana en el municipio de Silleda. El suceso ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el lugar de O Couto, perteneciente a la parroquia en la que residía el fallecido. Todo apunta a que fue alcanzado accidentalmente por una de las tolvas de la granja de pollos en la que se encontraba.

El 112 Galicia tuvo conocimiento del incidente tras recibir el aviso de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Ante la gravedad de la situación, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se movilizó de inmediato a la Guardia Civil y a la Policía Local de Silleda

A pesar de que las personas presentes en el lugar lograron liberar al afectado antes de la llegada de los servicios de emergencia, los profesionales sanitarios sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

