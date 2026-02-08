En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Sánchez explicará en el Congreso los accidentes ferroviarios coincidiendo con la huelga
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará el próximo miércoles en el Congreso explicaciones de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos y 126 heridos, y de Gelida (Barcelona), con un fallecido, en una comparecencia que coincidirá con el tercer día de la huelga convocada en todo el sistema ferroviario.
La sesión, en la que el presidente comparece a petición propia, se produce algo más de tres semanas después del accidente de Adamuz, el pasado 18 de enero, cuando los tres últimos vagones del tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid descarrilaron y chocaron con un Alvia, de Renfe, que circulaba en sentido contrario y hacía el trayecto Madrid-Huelva.
Siguen las negociaciones para evitar la huelga
Al tiempo, las negociaciones entre Transportes y los sindicatos mayoritarios en el sector ferroviario (CCOO, UGT y Semaf) no han dado resultados hasta este sábado, por lo se mantiene la huelga convocada los días 9, 10 y 11 11 en protesta por la falta de seguridad.
Puente ha liderado las reuniones, en las que han participado también los presidentes de Adif, Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, pero no se han concretado los aumentos presupuestarios ni los cambios en los protocolos de seguridad que piden los sindicatos.
Los sindicatos, a la espera de una nueva cita con Transportes antes de la huelga de trenes
Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible les convoque este domingo a una nueva reunión en un intento por alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada del 9 al 11 de febrero en protesta por la seguridad de los trenes tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Sin embargo, Transportes aún no sabe si habrá una nueva reunión mañana, según han señalado este sábado a EFE desde el ministerio, para añadir que "siguen abiertos al diálogo" y que comunicarán cualquier novedad que se produzca al respecto.
Los usuarios de Rodalies exigen en la calle un servicio digno: "Hemos tocado fondo"
El enfado generalizado que hay en Cataluña por el mal funcionamiento de Rodalies ha cristalizado este sábado en dos manifestaciones que se han celebrado por separado, una por la mañana de signo independentista, y otra por la tarde, liderada por las plataformas de usuarios afectados. Según datos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, a la primera han acudido 8.000 personas -30.000 según los organizadores-, mientras que la segunda se ha quedado en 3.000 -40.000, según los organizadores-. Todas han acabado en la plaza Sant Jaume, sede la Generalitat, con el mismo mensaje: la situación de los trenes en Cataluña es insostenible y el caos ferroviario de las últimas semanas debe acabar. (Seguir leyendo)
Diez heridos en el accidente de Adamuz permanecen ingresados
Un total de diez personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 de enero en Adamuz (Córdoba) permanecen ingresadas en hospitales andaluces, después de que no haya habido cambios en su estado en las últimas veinticuatro horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, de los diez ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de los nueve adultos, uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.
En planta, hay tres ingresados en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, uno en el Hospital Infanta Elena de la capital onubense, otro en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba, y otro en el Vithas Málaga.
A raíz del accidente, se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 115 altas, mientras que una persona falleció en la UCI del Reina Sofía de Córdoba, lo que elevó a 46 los muertos en el accidente ferroviario.
Seguridad Ferroviaria alertó del aumento de problemas "precursores de accidentes" en las vías
Los problemas "precursores de accidentes" ferroviarios, en la terminología utilizada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se han convertido en los últimos años en un punto delicado de la red, ya que han alcanzado los mayores niveles de la última década, según alerta la propia agencia en su último informe, elaborado en 2025 con datos de 2024.
Lee la noticia completa aquí
Roberto Bécares
El accidente de Adamuz saca a la luz "puntos débiles" en la supervisión de las subcontratas ferroviarias
El accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 126, ha puesto el foco en el progresivo aumento de la subcontratación en el mantenimiento de los más de 15.652 kilómetros de vías gestionadas por Adif, una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y, cómo esto ha provocado que haya "puntos débiles" en el servicio de gestión de seguridad, según subraya en su último informe, publicado en 2025 con datos del ejercicio 2024, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un organismo dependiente de Transportes.
Lee la noticia completa aquí
Renfe bloquea la venta de trenes a Vigo hasta el lunes, cuando comienza la huelga en el sector ferroviario
Renfe ha bloqueado la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido), día en el que comenzará la huelga en todo el sector ferroviario español.
Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han explicado que el servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesan las Rías Baixas.
"Pese a que Adif ha autorizado la circulación en algunos tramos, hemos decidido seguir con el servicios suprimido hasta que las fuentes oficiales mejoren las predicciones de riesgo para dar garantía a trabajadores y viajeros", han subrayado desde la empresa.
Bajan a diez los hospitalizados por el siniestro ferroviario de Adamuz
El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado de 13 a diez, permaneciendo uno de ellos ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque no ya en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, de donde ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga.
Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 115 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46, mientras que los pacientes que continúan ingresados son nueve adultos, uno de ellos en UCI, y un menor, que está en planta.
El menor número de ingresados se debe a que se han producido tres altas hospitalarias, dos de ellas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y otra en el Hospital Infanta Elena de Huelva. Además, se ha realizado el mencionado traslado del Hospital Reina Sofía al Hospital Regional de Málaga.
Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril
Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado para la huelga de la próxima semana unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias).
Así, de los casi 1.230 trenes programados en la red de alta velocidad y larga distancia, que no incluyen el corredor sur que permanece cerrado por obras de Adif en la infraestructura tras el accidente de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero, circularán más de 890, lo que supone un 73 % del total.
