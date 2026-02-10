En Leioa
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya
El hallazgo se produjo el pasado sábado y tras la realización de la autopsia la Ertzaintza ha abierto la investigación
EP
BILBAO
La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa (Vizcaya) que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
- Cándido Hermida: “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- La huelga de bus de A Coruña se iniciará este miércoles al no haber acuerdo entre sindicatos
- La línea ferroviaria del puerto exterior de A Coruña se encarecerá en 15,5 millones por trabajos no previstos
- Una tala marca el inicio de los trabajos en la futura urbanización de A Xunqueira, en Oleiros
- El seleccionador Luis de la Fuente cena en A Mundiña junto al fundador de El Pulpo
- Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo se mantiene en la tercera plaza y se acerca al liderato
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- El grupo de Montesqueiro promueve un complejo de pisos turísticos en los Cantones de A Coruña