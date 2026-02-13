Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barrios de A Coruña donde habría que prohibir pisos turísticosSuspendida la huelga de buses este viernesLa Xunta estudia autorizar el deporte durante alerta meteorológicasRobótica para rehabilitación de pacientes con parálisis cerebralIPC en GaliciaEntrevista a Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo
instagramlinkedin

Investigación

Localizan el cuerpo sin vida de una persona en una chabola incendiada en San Sebastián

La Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio

Imagen de un vehículo de la Ertzaintza.

Imagen de un vehículo de la Ertzaintza. / EP

EP

San Sebastián

La Ertzaintza ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona la tarde de este viernes tras un incendio que ha tenido lugar en una chabola del barrio de Altza, en San Sebastián.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos se han registrado sobre las seis y diez de la tarde. Al lugar se han movilizado inmediatamente recursos de bomberos, Ertzaintza, Guardia Municipal y servicios sanitarios, y una vez sofocado el incendio y tras acceder al interior del inmueble, ha sido localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Noticias relacionadas

Al lugar se ha desplazado también una comisión judicial y la Ertzaintza ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las causas que han originado el incendio.

TEMAS

Tracking Pixel Contents