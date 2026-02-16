Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)

Trágico suceso en la localidad pacense de Olivenza. Una mujer de 67 años ha fallecido este lunes por la mañana en el incendio de su vivienda, según han confirmado este diario fuentes del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz. El fuego se ha originado en un bajo de un bloque de pisos en el número 2 de la calle Los Naranjos.

Tras recibir el aviso por el incendio, se ha movilizado a los servicios médicos, bomberos del parque de Olivenza y a la Guardia Civil. Al llegar al domicilio, los equipos de emergencia han intentado reanimar a la víctima, pero desafortunadamente no han podido hacer ya nada por salvar su vida.

La fallecida es María del Carmen Barriga, ama de casa y madre de seis hijos, que residía sola en la vivienda.

Olor a humo

Según han contado algunos vecinos a este diario, sobre las 6.30 horas algunos inquilinos empezaron a oler a humo, aunque en un primer momento no se percataron de que procedía del bajo. Pasadas las 10.30 horas, han alertado a la policía local, que ha sido la primera en acudir al domicilio.

Los bomberos de Olivenza han llegado solo unos minutos después y han encontrado a la mujer tumbada en el suelo en el salón de la vivienda, estancia en la que se ha originado el incendio. Ya no había llamas, pero sí humo, por lo que han procedido a ventilar la vivienda.

Las llamas han afectado a varios muebles, un sillón y la mesa camilla. La Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz se ha hecho cargo de la investigación para determinar la causa exacta del fuego. Una de las hipótesis que se baraja es que se pudiera haber originado por un brasero eléctrico.

Familiares y amigos de la víctima se han concentrado en el exterior del bloque consternados por este terrible suceso.

Autopsia

Pasadas las doce de la mañana se ha personado la forense para proceder al levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Todo apunta a que la mujer ha fallecido por inhalación de humo, pero habrá que esperar a conocer el resultado del informe forense para saber con seguridad la causa de la muerte.

Por ahora, no han trascendido las causas del incendio.