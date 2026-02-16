Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

APUÑALAMIENTO

Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: "Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera"

La víctima de violencia ha fallecido tras ser apuñalada por su exmarido

Traslado en ambulancia de la víctima de violencia machista de Benicàssim

Traslado en ambulancia de la víctima de violencia machista de Benicàssim

Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

El apuñalamiento de una enfermera en el centro de salud de Benicàssim ha dejado escenas de pánico entre los vecinos que, a mediodía de este lunes, en torno a las 12.30 horas, se encontraban en la terraza de la cafetería Templat, situada junto al ambulatorio. Desde allí presenciaron los momentos de confusión posteriores al ataque y la salida precipitada de pacientes y sanitarios.

Mia Portolés, vecina benicense que se encontraba en la terraza, relata que todo comenzó cuando una joven salió del centro sanitario gritando: “¡La ha matado, la ha matado, venid ya!”. Finalmente, se ha podido conocer que la víctima ha fallecido. Tras ella, otras cinco personas abandonaron el edificio visiblemente alteradas. “La gente salía con una cara horrible. Un chico salió como desorientado. Era una escena muy dura”, explica.

El hombre llevaba rato intentando entrar al centro

Según su testimonio, el presunto agresor, que ya está detenido, llevaba rato en el centro sanitario. “Durante la mañana estaba intentando entrar en la consulta. Salía un paciente, intentaba pasar, no podía, volvía a intentarlo. En un momento en que entraba otra persona, él aprovechó y accedió sin cita”, señala. Testigos apuntan que la víctima es una enfermera conocida en el municipio.

En medio del caos, algunos presentes escucharon que el hombre de nacionalidad española, al que describen como corpulento y de edad avanzada, en torno a los 60 o 70 años, gritaba que le debía dinero.

"Ha sido horrible"

El suceso ha conmocionado a los vecinos que presenciaron la escena desde la terraza, todavía impactados por la violencia de este ataque de violencia machista en un espacio sanitario y en plena mañana.

Ha sido horrible”, repite la testigo, aún afectada por lo ocurrido.

TEMAS

