Tercer clan albanés desarticulado por intentar introducir cocaína por el puerto de Vigo

Los clanes albaneses del narcotráfico funcionan como auténticas multinacionales del crimen y se mueven con soltura por toda Europa sabedores de su gran capacidad económica. Hace ya tiempo que extendieron sus redes a España, pero Vigo no parecía estar en esos primeros años entre sus principales objetivos. Esto ha cambiado. Una operación policial acaba de derivar en el arresto de dos individuos originarios de Albania cuando iban a «rescatar» 80 kilos de cocaína que estaban ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador. No ha sido un hecho aislado. Se trata de la tercera mafia albanesa que ve frustrados sus planes en poco más de un año tras poner el ojo en el puerto vigués: este último golpe policial se une a la reciente «Operación Monterrey» y a la que en enero de 2025 derivó en la incautación de 1.100 kilos de droga gracias a una investigación con agentes encubiertos que se infiltraron entre los narcos.

La operación fue desarrollada por la Unidad Operativa de Vigo del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y por los grupos EDOA Pontevedra y ECO Galicia de la Guardia Civil. Fue una investigación muy concentrada en el tiempo, pero «intensa», en palabras de quienes la protagonizaron, con seguimientos y vigilancias policiales que se llegaron a extender durante casi las 24 horas del día.

Un contenedor detectado mediante rayos X

Las pesquisas comenzaron cuando la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Vigo seleccionó para su análisis un contenedor llegado desde Ecuador, una de las rutas calientes del narcotráfico, y comprobó, mediante rayos X, que llevaba cocaína. La rápida investigación permitió comprobar que una banda albanesa estaba detrás de ese alijo: su objetivo era recoger la droga en pleno recinto portuario.

Desde que se detectó el contenedor hasta que la madrugada de este domingo 15 de febrero se realizaron las detenciones pasaron apenas siete días en los que los agentes trabajaron sin descanso hasta apresar a los dos «rescatadores» que se introdujeron en el puerto para ir a por el estupefaciente, que venía distribuido en 61 paquetes. Para esta labor iban provistos de grandes bolsas deportivas con herramientas y útiles como bridas y un taladro. Los agentes también se incautaron de una escalera plegable. Los dos arrestados ingresaron en prisión provisional.

Una operación con dos identificados más que sigue abierta

Los agentes identificaron a dos personas más, también de nacionalidad albanesa, pero consiguieron escabullirse de la ciudad olívica. La operación, por tanto, sigue abierta. «No queremos quedarnos solo en la aprehensión de droga. Tenemos claro que queremos detener a todos y cada uno de los miembros de las organizaciones criminales que intenten usar Vigo para introducir estupefacientes», afirman fuentes de la Unidad Operativa de Vigo del SVA.

Esta operación, coordinada por la magistrada de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo, se produce solo un mes después de la bautizada como «Monterrey» que se saldó con la intervención de 200 kilos de cocaína y ocho detenidos, entre ellos el que fue la mano derecha del ya fallecido «narco de la Wikipedia». Se trataba de otro clan albanés, desarticulado en esa ocasión por la Policía Nacional y el SVA, que también había camuflado la droga en un contenedor procedente de Ecuador, el mismo país del que salieron los 1.100 kilos de cocaína aprehendidos hace un año a las mafias belgas y albanesas detenidas tras un espectacular operativo.