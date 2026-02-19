Sucesos
Desarticulado en Castellón un punto de venta de cocaína que operaba como falso bar: cinco detenidos
La Guardia Civil interviene 36 dosis preparadas para la venta y 1.180 euros en efectivo en un local que simulaba actividad hostelera pero que, presuntamente, funcionaba como centro de distribución de droga
Ramón Pérez
La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba bajo la apariencia de un establecimiento hostelero en la localidad de Burriana en Castellón. Como resultado de la operación, han sido detenidas cinco personas.
Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de febrero, cuando los agentes realizaron una inspección y registro del local ante los indicios de que la actividad principal del establecimiento pudiera estar relacionada con la venta de droga.
Sin actividad hostelera real
Durante la actuación, los guardias civiles comprobaron que el establecimiento carecía de actividad hostelera real. Según constataron, los distintos espacios estaban destinados presuntamente a la preparación y distribución de dosis de cocaína.
En el interior de la cocina no se halló material alimenticio alguno. En el microondas, los agentes localizaron diversos útiles empleados para la manipulación de la sustancia, entre ellos bolsas, alambres de color verde y una báscula de precisión con restos de polvo blanco.
Asimismo, en la caja registradora se intervinieron numerosas dosis de cocaína de medio gramo, además de más cantidades ocultas en diferentes puntos de la barra del local. En total, fueron aprehendidas 36 dosis preparadas para su venta y 1.180 euros en efectivo.
Un grupo criminal de carácter familiar
Las investigaciones posteriores permitieron determinar la existencia de un grupo criminal estructurado, de carácter familiar, con funciones claramente diferenciadas.
El varón y su pareja se encargaban presuntamente de introducir la sustancia en el establecimiento y recoger el dinero obtenido. Una tercera persona asumía la venta directa y la coordinación de vendedores itinerantes, con la finalidad de evitar aglomeraciones que pudieran levantar sospechas vecinales.
Como resultado de la operación, fueron detenidas cinco personas —cuatro hombres y una mujer— de entre 20 y 50 años, por su presunta implicación en un delito contra la salud pública.
