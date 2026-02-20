SUCESOS
Localizada sin vida en Matavenero (León) la mujer alemana desaparecida
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte
EFE
La Guardia Civil ha confirmado este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer alemana de 50 años que permanecía desaparecida desde el pasado 14 de febrero, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte, en el municipio de Molinaseca (León), lo que motivó la activación inmediata de un dispositivo de búsqueda.
El cadáver fue localizado en un barranco cercano a Matavenero por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León y evacuado hasta Bembibre, donde le será practicada la autopsia.
En el operativo participaron también especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero (León), que se incorporaron como refuerzo para rastrear la zona, caracterizada por su orografía compleja y de difícil acceso.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia, que será la encargada de esclarecer las circunstancias de la muerte.
- El Concello de A Coruña repartirá por todos los hogares 136.230 cubos para la recogida de biorresiduos
- El sol regresa a A Coruña, que saldrá de los temporales sin récord de lluvias
- La empresa de Sandra Ortega, una de las dos aspirantes al contrato de mantenimiento del parque Rosalía Mera
- La nueva estrategia de mercado del Deportivo: promesas europeas a coste cero
- Los promotores de Breogan Park compran a Inditex el histórico bajo de Zara en la calle Torreiro
- El Concello de A Coruña unificará el recorrido del carril 'runner' entre la Torre de Hércules y el Millenium
- Comer por 8 euros frente al mar: el restaurante de A Coruña con unas vistas únicas
- Pablo Rivero, en A Coruña: 'De puertas hacia adentro, por muy honestos y buena gente que seamos, siempre ocultamos cosas