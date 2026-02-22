En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Siete hospitalizados
Siete heridos en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresados en hospitales andaluces, sin que se hayan registrado nuevas altas en las últimas horas. Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los siete ingresados, uno de ellos es menor y se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
La Guardia Civil toma declaración al soldador que trabajó en la vía fracturada en Adamuz
El equipo de la Guardia Civil que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha comenzado a recabar las declaraciones de operarios y responsables de las empresas encargadas de la fabricación y soldadura de la vía fracturada, principal hipótesis sobre la causa de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero en Adamuz, donde 46 personas perdieron la vida.
Manuel Ruiz (Córdoba)
Una coordinación sanitaria "perfecta" en Adamuz
Un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas y más de un centenar de heridos, desde el hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, que concentró la asistencia a la gran mayoría de los afectados, se destaca la "perfecta" coordinación sanitaria de la que aún se puede aprender para mejorar.
En una entrevista con EFE, el director gerente del Hospital Universitario Reina Sofía, Francisco Triviño, ha defendido que "siempre se puede aprender" de una catástrofe, incluso cuando la respuesta sanitaria ha funcionado "de forma realmente espectacular" a pesar de que fue un momento "convulso" y a día de hoy la sociedad sigue "sacudida" por lo ocurrido.
Ha recordado que la tragedia obligó a activar el plan de catástrofes "en cuestión de minutos" y a "reordenar todos los recursos", si bien tras un mes "de mucha asistencia y tensión" en el que se ha podido acompañar a las familias y celebrar "la recuperación de la gran mayoría" de los heridos ya son muy pocos los pacientes que siguen hospitalizados.
El Congreso rechaza petición de Vox de reprobar a Puente tras un mes sin ceses por Adamuz
El Congreso ha rechazado la petición de Vox de reprobar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ya fue reprobado por la Cámara Baja la semana pasada a petición del PP, al criticar que no haya habido ceses ni dimisiones por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 muertos.
La moción ha recogido 168 apoyos, principalmente de Vox, PP y UPN, mientras que ha sido rechazada por 176 diputados, entre ellos los socialistas, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu.
Durante la moción, debatida este martes, la diputada de Vox, Patricia Rueda, criticó que haya pasado un mes del accidente de Adamuz (Córdoba) "sin ceses ni dimisiones", mientras que el PSOE pidió "un compromiso inequívoco con la verdad" y, el PP, acabar con "las mentiras" de Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Senado abre un nuevo conflicto institucional con Sánchez por no comparecer por los accidentes ferroviarios
El PP ha hecho uso este martes de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el decimosegundo conflicto de atribuciones de la legislatura. En este caso, los populares han apuntado directamente a Pedro Sánchez por no comparecer ante la Cámara Alta a finales de enero, cuando fue citado para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Los populares consideran que el presidente del Gobierno se ha declarado en "rebeldía parlamentaria" al evitar el control de la Cámara Alta. (Seguir leyendo)
El Senado activa la comisión para investigar el sistema ferroviario tras los accidentes
Justo en el día en que se cumple un mes desde el accidente de Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 46 personas, el Senado ha aprobado la creación de una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España. La iniciativa, que fue anunciada por Alberto Núñez Feijóo a los pocos días del descarrilamiento, ha recibido el visto bueno del PP, suficiente dada su mayoría absoluta, pero también de Junts y Vox. Además, se han abstenido ERC, EH Bildu y los senadores de Más Madrid y Compromís. Solo el PSOE y el PNV se han mantenido en el 'no'. (Seguir leyendo)
La Junta de Andalucía creará una comisión de seguimiento del accidente ferroviario de Adamuz: "Queremos saber la verdad"
La Junta de Andalucía creará una comisión de seguimiento del accidente de trenes de Adamuz, cuyo primer objetivo será el reconocimiento y la memoria de las víctimas, pero también buscará "saber la verdad" de lo ocurrido aquella noche del 18 de enero y hacerle seguimiento a la situación ferroviaria de la región. (Seguir leyendo)
La línea Madrid-Andalucía continúa con retrasos de más de una hora
El segundo día de la vuelta de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía continúa con retrasos generalizados de hasta casi una hora, y algunos de más de 70 minutos, además de una incidencia ya solucionada en la línea Ave Madrid-Sevilla a la altura de la estación Los Gavilanes.
Según las informaciones publicadas por Adif y recogidas por Europa Press, se ha tratado de una incidencia técnica que ha afectado a los detectores de caída de objetos, que son sistemas que sirven para detectar la presencia de elementos ajenos en la infraestructura. Esta incidencia ha durado de 10,54 a 11,35 h y ha afectado a 4 trenes de alta velocidad con retrasos de entre cinco y seis minutos.
Además, la demora de los trenes ha alcanzado los 72 minutos en el primer tren de alta velocidad (AVE) que une Granada y Madrid en la mañana, con salida de la estación granadina de Andaluces a las 6,14 horas.
Adamuz, Medalla de Andalucía 2026
La Junta de Andalucía ha anunciado hoy la concesión de la Medalla de Andalucía al municipio de Adamuz, un reconocimiento institucional al conjunto de su pueblo por su entereza, solidaridad y ejemplo tras la tragedia ferroviaria que marcó a la localidad y dejó 46 fallecidos. Se trata de la medalla a los valores humanos, solidaridad y concordia. (Seguir leyendo)
