Portocolom
La anciana encontrada sin vida en Mallorca se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto
El hombre era un toxicómano en proceso de rehabilitación y los investigadores creen que pudo sufrir una sobredosis
Descartada la mano criminal en el caso de la anciana y su hijo hallados muertos en Portocolom, en Felanitx, la investigación de la Guardia Civil apunta a una posible secuencia de los hechos: el hombre, de 54 años, un drogadicto en proceso de rehabilitación, habría fallecido la noche del miércoles posiblemente por una sobredosis de fármacos, y su madre, al encontrar el cuerpo, se habría suicidado ingiriendo los mismo medicamentos. Los agentes están a la espera de las autopsias, aunque para determinar las causas exactas de la muerte habrá que esperar a los resultados de las pruebas de laboratorio, que se pueden demorar varias semanas.
Los cadáveres de la anciana y su hijo fueron descubiertos ayer sobre las dos de la tarde por una familiar, que acudió al domicilio extrañada porque no podía contactar con ellos. Esta mujer encontró los cuerpos de la anciana, de 80 años, y su hijo, de 54, tumbado cada uno en su cama, en sus respectivos dormitorios de la vivienda en la que residían, un chalé en la calle Grívia de Portocolom, en Felanitx.
Tras alertar sobre la doble muerte, se desplazaron al lugar dotaciones de la Policía Local, Guardia Civil y una comisión judicial, con un médico forense, que realizó la primera inspección de los cuerpos.
Entre las primeras conclusiones: los cadáveres no tenían señales de violencia, la casa estaba perfectamente cerrada y no había señales de lucha. La mano criminal quedaba descartada. Los investigadores hallaron en el domicilio numerosas cajas de metadona y tranquilizantes, utilizados por los drogadictos en los tratamientos de desintoxicación. Otra conclusión crucial: el hijo había fallecido unas doce horas antes que la madre. El forense situó inicialmente la hora de la muerte del hombre en la noche del miércoles, mientras que la mujer falleció muy poco antes de que se descubrieran los cuerpos, el jueves al mediodía.
Drogadicto en rehabilitación
Los datos recogidos por ahora permiten hacer una reconstrucción aproximada de lo ocurrido. El hombre, que era drogadicto y estaba siguiendo un tratamiento de desintoxicación en Proyecto Hombre, habría fallecido por una sobreingesta de los fármacos, ya fuera de manera intencionada o accidental. Horas después, cuando la anciana descubrió el cadáver de su hijo, se habría suicidado ingiriendo los mismos fármacos.
Se trata en cualquier caso de conclusiones provisionales, que deberán ser avaladas por los datos que se deriven tanto de la práctica de las autopsias como de los resultados de las pruebas toxicológicas, que determinarán de forma fehaciente las causas de las muertes. Mientras, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el caso, que ha causado una gran conmoción en Portocolom.
