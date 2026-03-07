Labores de búsqueda
La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó a un río en Asturias
La hija de la desaparecida dio la alerta tras precipitarse su madre al cauce en la localidad de San Martín del Rey Aurelio, en un momento en el que el caudal presentaba una importante crecida debido a las últimas lluvias
Julio Vivas
La Guardia Civil ha activado el dispositivo de búsqueda para una mujer de 56 años que se cayó al río en la localidad asturiana de San Martín del Rey Aurelio.
Tal y como informaron fuentes de la Guardia Civil, A las 19:47 horas 112 Asturias informó a COS Asturias de la comunicación por parte de una mujer de que su madre se había caído al río Silvestre en La Güeria (San Martin del Rey Aurelio) y se le había perdido de vista.
Dicha mujer de 56 años es vecina del concejo de San Martín del Rey Aurelio.
Al lugar bajo dirección del Teniente Adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo como jefe del dispositivo, se han trasladado dos efectivos del GREIM de Mieres y dos patrullas de Seguridad Ciudadana de Langreo y Noreña.
Por parte de 112 Asturias se activó a Bomberos, Grupo Rescate, Unidad Canina y drones.
La búsqueda a la que se unió desde el primer momento la Policia Local de SMRA consiste en el reconocimiento y recorrido del río aguas abajo, el cual presenta una importante crecida debido a las lluvias.
Suscríbete para seguir leyendo
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: 'Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy
- La coruñesa José Luis Joyerías bate su récord de facturación y prepara su salto fuera de la península con una tienda en México
- La Plaza de la Constitución de Betanzos gana un 'Histórico' restaurante
- Lucas Castro, el juvenil del Deportivo que aporrea a la puerta: 'Siempre tuvo mucho gol
- La Xunta, pendiente de las luminarias para comenzar las obras en el puente de O Pedrido
- El traslado de Repsol al puerto exterior de A Coruña queda exento de evaluación de impacto ambiental
- De antigua sucursal bancaria en Betanzos a espacio de ocio para todos los públicos