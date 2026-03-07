En un auto
El juez ordena buscar el móvil de la madre del niño asesinado en Garrucha (Almería) en diciembre
El magistrado considera que el cotejo con los audios aportados por la defensa de la pareja de la progenitora "se ha de practicar con el terminal telefónico original de la investigada"
EFE
El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) ha ordenado a la Policía Judicial de Garrucha que averigüe el paradero del terminal móvil de Bárbara Ysmar B.O., la madre del pequeño Lucas, hallado muerto el pasado mes de diciembre en dicha localidad almeriense, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso EFE.
El magistrado deniega por el momento la reproducción y exhibición de unos audios aportados por la defensa de la pareja de la madre, Juan David R.C., lo que el juez justifica argumentando que el cotejo judicial "se ha de practicar con el terminal telefónico original de la investigada" y que dicho dispositivo no ha sido localizado hasta la fecha.
Asimismo, la providencia pospone cualquier decisión sobre la citación del resto de testigos propuestos por la representación del investigado hasta que concluyan las declaraciones testificales que ya estaban programadas en la causa. El juez también rechaza la "ampliación de nulidad" presentada por la defensa, recordando que esa cuestión ya fue resuelta en un auto anterior contra el que no cabe recurso.
Curanderismo
La defensa de Juan David ha interpuesto un recurso de reforma contra la negativa del magistrado, al considerar que el bloqueo de los audios genera una manifiesta "indefensión" a su cliente. Fuentes jurídicas consideran injusto que la prueba quede supeditada a un terminal que la otra investigada no ha facilitado, puesto que para la defensa las grabaciones son vitales para corroborar su versión sobre unas prácticas de curanderismo o "brujería" en el entorno familiar.
Además, el recurso de la defensa insiste en reclamar la citación inmediata de los testigos del entorno socioeducativo del menor (dirección del centro, tutora y servicios sociales) al considerarlos indispensables para demostrar la supuesta ausencia de un historial de maltrato previo.
Por último, las mismas fuentes señalan que los letrados han comunicado al juzgado el hallazgo de recipientes de vidrio y restos vegetales en las inmediaciones del lugar del suceso, que podrían haberse utilizado como "ventosas" y que coincidirían morfológicamente con las quemaduras térmicas que presentaba el menor descritas en la autopsia. Por ello han solicitado a la Policía Judicial su recogida inmediata para apuntalar su tesis de una técnica de sanación tradicional mal ejecutada.
