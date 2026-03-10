Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Un mes de la tragedia: la investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

En Directo
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Moreno confiesa que ha tenido que acudir al psicólogo tras el accidente de Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado esta noche que ha tenido que acudir a un psicólogo tras el impacto que le produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha recordado que cuando llegó a la zona cero estaban sacando los cadáveres del Alvia.
Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3 televisión, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento de las estructuras ferroviarias" y la pérdida de inversión "en carreteras y ferrocarril".
Respecto a las próximas elecciones en Andalucía y su candidatura ha dicho que "toca disolver el parlamento en abril", y ha asegurado que se ve "en condiciones de recuperar la mayoría". "Si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría y optar por una estabilidad", para lo que tendrá que "ilusionar" con su proyecto.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido en la noche de este lunes que, a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas tras la colisión entre dos trenes, "ha tenido que acudir al psicólogo", un consejo que ha asegurado le dieron personal sanitario con que diálogo en esa misma noche de 18 de enero.
Así lo ha reconocido Moreno durante su entrevista en el programa El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3 Televisión, donde ha aceptado que ese accidente "me ha quebrado", como se puso de manifiesto durante el acto institucional de entrega de los galardones del Día de Andalucía, cuando el presidente andaluz rompió a llorar de forma desconsolada cuando aludió a un inicio de 2026 marcado por esa tragedia ferroviaria.
El juzgado da tres días al Colegio de Ingenieros para elegir a los peritos que harán el informe técnico del accidente de Adamuz
El juzgado de Montoro encargado de investigar el accidente ferroviario de Adamuz ha dado un plazo de tres días para que el Colegio de Ingenieros determine quiénes realizarán el informe técnico sobre las causas del suceso, así como el tiempo y coste estimado para su realización. (Seguir leyendo)
Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas
Cuatro personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras haber recibido el alta una de las que estaba hospitalizada.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los cuatro adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad.
Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y otro en el Quirón de Huelva.
Tellado critica que Sánchez siga "sin verse" con familiares de las víctimas de Adamuz 50 días después del accidente
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que, 50 días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sigue sin "verse con los familiares" y "cambiando versiones".
El pasado viernes, el presidente del Gobierno rindió homenaje en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas de la tragedia de Adamuz, en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró en la provincia onubense. Allí, a preguntas de los periodistas, Sánchez mostró su "absoluta" disposición a celebrar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente cuando "los familiares y las víctimas estén preparados", e incidió en "lo necesario e importante" que es este homenaje.
Renfe estrena un portal de internet que muestra la ubicación en tiempo real de sus trenes
El operador ferroviario público español Renfe ha estrenado un portal de internet que permite conocer en tiempo real la ubicación de sus trenes de alta velocidad, larga y media distancia.
El nueva portao de internet de Renfe permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy o elegir una estación para obtener información de la misma o de la hora de paso de un tren por cada estación.
En un comunicado, Renfe señala que, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, este es "otro paso por la transparencia de su operativa".
Homenaje al 'enfermero referente'
El Colegio Oficial de Enfermería de Ceuta ha rendido este domingo un homenaje al capitán enfermero Álvaro García Jiménez, perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, que iba en uno de los trenes del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Este colegio oficial ha aprovechado la celebración de una eucaristía para conmemorar su patrón, San Juan de Dios, en la parroquia de San Juan de Dios en Villajovita y rendir este homenaje.
El PP, PSOE Y Sumar coinciden en pedir a Renfe que mejore la accesibilidad de su página web
El PP, PSOE y Sumar han coincidido en el Parlamento en pedir a Renfe Viajeros que mejore la accesibilidad y elimine las deficiencias de su página web y sus aplicaciones móviles de ventas de billetes a usuarios.
Los tres partidos han llegado a esta petición mediante sendas propuestas de resolución que han presentado a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El informe fiscaliza la gestión de Renfe Viajeros de las ayudas para el fomento del uso del transporte público ferroviario en el tercer cuatrimestre de 2022 y en 2023.
En dicho texto, el organismo presidido por Enriqueta Chicano apunta que se detectaron retardos y dificultades para la accesibilidad de su página web y sus aplicaciones móviles. Además, se recogí que los sistemas de información utilizados por Renfe Viajeros se diseñaron con diferentes tecnologías y sin una visión de conjunto; al tiempo que algunos utilizan tecnologías antiguas que dificultan su mantenimiento y soporte y aumentan los riesgos para la seguridad.
Pilar Cobos
"Pistas" sobre el descarrilamiento
Los investigadores confían en que las imágenes captadas por el tren Iryo siniestrado en Adamuz (Córdoba) ofrezcan "pistas" sobre cómo se produjo su descarrilamiento el 18 de enero pasado. Esta salida de vía dio lugar al impacto con un Alvia, que circulaba en sentido contrario, y provocó 46 fallecidos y un centenar de heridos. Lea aquí la información completa.
Cinco personas permanecen hospitalizadas por el accidente de Adamuz
Cinco personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras haber recibido el alta la única menor que permanecía hospitalizada.
Según los datos ofrecidos este viernes por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los cinco adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad.
Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otros dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y uno en el Quirón de Huelva.
