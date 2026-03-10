Acción Policial
Hallan el cadáver de una persona con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna
Los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte fortuita y que la víctima se quedó dormido dentro de un contenedor de cartón
Redacción
Los operarios de una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.
El cadáver fue localizado por un operario en la planta de reciclaje mientras trabajaba en el turno de noche. Según los primeros datos con los se trabaja, en principio, el cadáver no presentaba indicios de criminalidad, con lo que todo apuntaría a que se trata de una muerte accidental o fortuita.
No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.
Se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.
- Así está la clasificación de Segunda División: El Deportivo deja en bandeja de plata la segunda plaza y el Almería no falla
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Morás no frena: Arteixo autoriza la conexión para una nueva industria cárnica
- El grupo de restauración La Penela, nuevo propietario de la antigua nave de Flex en Bergondo
- A Coruña pierde los vuelos a Valencia y Málaga al concluir el convenio con Volotea
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Tacones en la mano y 'eurochevas': lo que Chevalier dejó en la memoria de A Coruña
- Un trabajador de Teléfonica en A Coruña, ante el ERE: 'Me siento telefónico y seguiré siendo telefónico