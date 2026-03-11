Investigación en curso
Detenidos los dos hermanos vecinos de Francisca Cadenas tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda de Hornachos
Aún no se han podido identificar
La Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones que los agentes están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.
La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados desde la mañana de este miércoles por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.
a única vivienda que se estaba registrando era la de los hermanos investigados, situada dos casas más arriba de la mujer desaparecida. De lo que podría deducirse que los huesos han sido encontrados en esta casa.
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII
- El Montecarlo de A Coruña encuentra en el baile un punto de encuentro vecinal: 'A Gaiteira necesitaba un ambiente más sano
- Louzán, sobre A Coruña y el Mundial: 'Tenía unos deberes y no se han hecho. La situación no está fácil
- Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
- Los vecinos del Agra do Orzán estrenan el parque del Observatorio en A Coruña
- Increpa y golpea a una mujer en el autolavado de una gasolinera de Oleiros
- Reunión entre Inés Rey y Juan Carlos Escotet