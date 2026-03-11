La Guardia Civil halla restos óseos en una vivienda en Badajoz en el marco de la investigación de la desaparición de Francisca Cadenas

La Guardia Civil ha localizado restos óseos por el momento sin identificar, enterrados en una vivienda que se está registrando en la localidad de Hornachos (Badajoz), en el marco de las actuaciones que los agentes están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil,está siendo dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Noticias relacionadas

Cabe destacar que, por el momento, la única vivienda que se estaba registrando era la de los hermanos investigados.