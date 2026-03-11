La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se encuentran en estos momentos registrando la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos de la que no se sabe nada desde la noche del 9 de mayo de 2017.

Casi nueve años después de que la Guardia Civil inspeccionara la casa -dos por encima de la familia Cadenas- con permiso de los inquilinos, este miércoles los investigadores de la UCO han vuelto a acceder al interior, esta vez, con una orden judicial para registrarla. En la primera ocasión, se revisaron las dos plantas del inmueble y en esta, según fuentes cercanas al caso, las tareas se van a centrar en el patio trasero, donde hay un pozo.

En la localidad hay desplegados más de 50 efectivos de distintas unidades y grupos del Instituto Armado. Hasta aquí se han desplazado además de la Unidad Central Operativa (UCO), el Equipo Central de Inspección Ocular (ECIO); los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM); el Grupo Especializado de Actividades Subacuáticas (GEAS); la Policía Judicial y el Servicio Cinológico y Remonta (el Secir, los guías caninos). En total, siete grupos de la benemérita están desplazados a la población hornachega.

La familia sigue de cerca a los agentes

La familia de Francisca Cadenas está siguiendo muy de cerca las actuaciones de los agentes. Los tres hijos, Diego, Javier y José Antonio y el marido de la mujer están acompañados por otros familiares y son los únicos que pueden estar en esta calle. Solo el marido de la desaparecida ha hablado de manera muy escueta en la mañana de este miércoles. Diego Meneses ha asegurado que la noche de la desaparición, el 9 de mayo, la Guardia Civil accedió al domicilio de los investigados, pero de manera muy superficial: “Entraron, pero muy poco. Solo dos metros y volverse para atrás”. Él presenció aquel momento como otros vecinos de la calle.

La calle se ha cortado a primera hora de la mañana y se han colocado biombos a la altura de la casa de los dos hermanos, para evitar que se pueda ver el trasiego de los investigadores. Se presume que los dos investigados se encuentran en el interior de su domicilio. El cordón policial está instalado a unos 100 metros de la casa de los hermanos investigados. Cuatro agentes de la Usecic (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) impiden el tránsito por la calle Nueva.

La actividad en el exterior de la vivienda de los hermanos investigados se ha incrementado en los últimos minutos. Los agentes con la indumentaria especial (mono y mascarilla) han estado entrando y saliendo en varias ocasiones. También han sacado intrumental del furgón policial para seguir con su operativo.

El cordón policial, situado a 100 metros de la vivienda. / Santi García

Este nuevo movimiento en la investigación, a la que se han sumado otras unidades especializadas como la de Rescate de Montaña y el Grupo de Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil, se produce un día después de que los dos hermanos se negaran a seguir con el interrogatorio de la UCO en el cuartel de Zafra. El lunes, uno de ellos declaró durante 6 horas y estaba previsto que ayer terminara y fuera interrogado el otro investigado.

Sin embargo, sus abogados, decidieron que sus declaraciones se aplazaran hasta que se levante el secreto de las actuaciones, al entender que no disponen de información "esencial" para garantizar su defensa en estos momentos, pues solo conocen datos genéricos, pero no los indicios que han llevado a que pasen de testigos a investigados.

Noticias relacionadas

Los dos hermanos están en libertad sin cargos y no se han adoptado medidas cautelares hasta este momento.