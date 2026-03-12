Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Gabriel Santamarina La Comisión Europea evita señalar culpables en el accidente de Adamuz y pone a disposición de España medios para la investigación La Comisión Europea evita señalar responsables en el accidente ferroviario de Adamuz, que causó el pasado mes de enero el fallecimiento de 46 personas tras la colisión de dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha apuntado que la investigación todavía "sigue su curso" y que "es demasiado pronto para sacar conclusiones". Lee la noticia completa.

Elías Luis Grao Las víctimas del accidente de Córdoba se manifestarán en las calles de Huelva el 20 de marzo La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado este jueves una manifestación para el próximo día 20 de marzo a las 18:00 horas. En una nota de prensa, la plataforma apela a la ciudadanía a participar en ella con el objetivo de “rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas”. Lee la noticia completa.

La CIAF rectifica datos del accidente de Adamuz: el freno de emergencia del Iryo se accionó a las 19.43.39 con el tren a 182 kilómetros por hora Una diferencia de apenas cuatro segundos ha obligado a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) a rectificar datos de su primer informe sobre el análisis de las cajas negras del accidente de Adamuz. (Seguir leyendo)

La Fiscalía asegura que se desarrolla "una investigación seria" sobre el siniestro de Adamuz La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha asegurado este miércoles a Europa Press que "tiene que haber tranquilidad absoluta, porque se lleva una investigación judicial seria y están implicados muchos profesionales para que se llegue a buen puerto" en la causa del siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde el domingo 18 de enero fallecieron 46 personas y hubo más de 120 heridos. (Seguir leyendo)

La Junta de Andalucía acuerda personarse en la causa sobre el accidente ferroviario de Córdoba El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la personación del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan. Además, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente sufrido por dos trenes Iryo y Alvia. El siniestro tuvo lugar el 18 de enero pasado y provocó 46 víctimas mortales, así como un centenar de heridos. Lee la noticia completa.

La alta velocidad bajó un 14,4% en enero tras el accidente de Adamuz, según el INE El transporte interurbano por ferrocarril se redujo en enero un 11,3% interanual, lastrado en particular por la alta velocidad, que retrocedió un 14,4%, después del grave accidente ocurrido el día 18 de ese mes en Adamuz (Córdoba), al descarrilar un tren de Iryo y chocar con un Alvia de Renfe, causando 46 muertos. Tras la tragedia, las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que operan Renfe, Iryo y Ouigo, estuvieron cortadas casi un mes por los graves daños sufridos por las infraestructuras ferroviarias y recuperaron la circulación de manera progresiva entre el 16 y el 17 de febrero.

La macro causa de Adamuz se organiza en 50 piezas separadas para responder a las víctimas del accidente ferroviario La macro causa judicial iniciada para esclarecer la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y determinar, en su caso, posibles responsabilidades cuenta ya con 50 piezas separadas. Es lo establecido en una diligencia de ordenación, dictada por el Tribunal de Instancia de Montoro el 6 de marzo pasado, y tiene un objetivo doble. El primero, facilitar el conocimiento de las actuaciones por las partes y el segundo, evitar la interferencia o el entorpecimiento "del buen desarrollo de la instrucción". Lee la noticia completa.

Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos Las cajas negras de los dos trenes accidentados el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) revelan que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron sólo quince segundos, según recoge una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). (Seguir leyendo)

Moreno confiesa que ha tenido que acudir al psicólogo tras el accidente de Adamuz El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado esta noche que ha tenido que acudir a un psicólogo tras el impacto que le produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha recordado que cuando llegó a la zona cero estaban sacando los cadáveres del Alvia. Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3 televisión, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento de las estructuras ferroviarias" y la pérdida de inversión "en carreteras y ferrocarril". Respecto a las próximas elecciones en Andalucía y su candidatura ha dicho que "toca disolver el parlamento en abril", y ha asegurado que se ve "en condiciones de recuperar la mayoría". "Si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría y optar por una estabilidad", para lo que tendrá que "ilusionar" con su proyecto.