Caso Francisca Cadenas
Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas
La Guardia Civil, tras hallar los restos óseos, realizó a sus familiares una prueba de ADN para confirmar que se trataban de la desaparecida
Tapados por cemento y losetas. Así han aparecido los restos de la desaparecida Francisca Cadenas, hallados en el patio de la vivienda de los dos hermanos detenidos por su presunto homicidio.
En concreto, se encontraban a poca profundidas en un hueco que, por sus pequeñas dimensiones, sería compatible con una arqueta.
Prueba de ADN
Asimismo, según ha podido conocer este diario, a lo largo de la tarde de ayer, cuando los agentes de la UCO le comunicó a la familia de la desaparecida que habían hallado restos óseos en la casa de los detenidos, les realizaron pruebas de ADN a cada uno de los hijos de Francisca.
El avance de la tecnología y análisis permitió que tan solo horas después supiesen que dichos huesos pertenecían a su madre.
Esto ocurrió instantes antes de que el delegado del gobierno, José Luis Quintana, junto con el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, accediera a la vivienda de la familia para charlar con ellos.
- De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
- El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
- Comida casera sin límites: el buffet de 14 euros en A Coruña que revoluciona el menú del día
- Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña
- El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres
- Louzán, sobre A Coruña y el Mundial: 'Tenía unos deberes y no se han hecho. La situación no está fácil
- Los vecinos del Agra do Orzán estrenan el parque del Observatorio en A Coruña
- La obra en el inicio de Alfonso Molina, en A Coruña, descubre un muro del siglo XVIII