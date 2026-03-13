Investigación
La Policía investiga una agresión sexual de dos encapuchados a una joven en Zaragoza
La víctima fue agredida este jueves en la vía pública, cuando se dirigía a su puesto de trabajo, y regresó sin zapatos y con la ropa rota a su domicilio, donde la atendió en primer lugar la Policía Local
A. T. B.
La Policía está investigando en estos momentos una presunta agresión sexual a una mujer de 29 años, a quien supuestamente abordaron en la noche de este jueves dos jóvenes encapuchados cuando se dirigía a su puesto de trabajo en el polígono de Cogullada de Zaragoza. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, a la víctima le chuparon los pechos y le rompieron el teléfono móvil además de sustraerle otros efectos personales, de acuerdo a la declaración que esta misma mujer prestó ante los agentes que primero se entrevistaron con ella. Y de inmediato pudieron comprobar tales extremos, que sus pechos presentaban moratones y que la pantalla de su terminal estaba fracturada.
Son unas pesquisas que dirige la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, aunque la primera intervención policial la llevó a cabo una patrulla de la Policía Local. Porque el aviso se recibió en la sala del 092 a través de la pareja de la joven, quien llamó muy preocupado a la Policía tras recibir un audio de WhatsApp en el que ella le comunicaba que le estaban siguiendo dos encapuchados. Eran las 23.30 horas de este miércoles día 12 de marzo.
Hasta pasada la medianoche no se supo nada de su paradero. Pero, sobre las 00.30 horas, la joven regresó a su domicilio en unas condiciones preocupantes: sin zapatos y con la ropa rota. Allí se encontraba una patrulla de la Policía Local, cuyos efectivos pudieron recabar datos de lo que había sucedido antes de solicitar una ambulancia que le trasladara hasta el hospital Clínico Lozano Blesa una vez que se aplicó el protocolo de agresión sexual. Por eso se activó a la UFAM, para que uno de sus agentes acompañara a la joven en la exploración hospitalaria.
Para entonces la mujer ya había contado lo que había pasado, que dos jóvenes le habían abordado de camino a su puesto de trabajo tras seguirle varios minutos después de que se apeara del autobús. En un momento dado la abordaron y la empujaron contra el suelo para agredirle sexualmente y robarle sus pertenencias según explicó a los agentes. La UFAM mantiene abierta la investigación y, en términos judiciales, las pesquisas corren a cargo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Zaragoza, ya que esta semana se encuentra en funciones de guardia.
Suscríbete para seguir leyendo
- De O Burgo al mundo: así es Jagger, el impresionante gran danés de 85 kilos que ha fichado Zara
- Las alternativas para entrar y salir de A Coruña durante el corte total de A Pasaxe durante una semana
- El auge de las lavanderías en A Coruña hace que pasen de solución puntual a rutina semanal: 'Hay gente que ya no tiene lavadora en casa
- Tino Fernández, fortunas locales, la banca andorrana.... el quién es quién de la construcción en A Coruña
- El juzgado cita a declarar a Benito Portela tras ser denunciado de nuevo por desoír la orden de derribo de dos edificios de Sada
- Corte total del tráfico en uno de los principales accesos a A Coruña durante Semana Santa: este es el motivo
- El bar de A Coruña que cambia la vanguardia por la tradición: 'La tendencia es hacer una cuchara rica porque no la hay
- Una hostelera de Oleiros sufre un desmayo en su local y se queda sin baja laboral por ser autónoma