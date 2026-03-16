Muere un operario que trabajaba en la cubierta del instituto Agra do Orzán, en A Coruña, al derrumbarse parte del tejado

Un operario ha fallecido este lunes en A Coruña tras caer de un tejado en el que trabajaba en el IES Agra del Orzán. Según ha informado el 112, el operario trabajaba en la cubierta del instituto, situado en la calle Alcalde Liaño Flores cuando cayó desde varios metros. De acuerdo con fuentes conocedoras, el hombre estaba realizando labores de limpieza en altura cuando "se vino abajo parte de la superficie en la que estaba".

Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que alertó al 112 Galicia minutos antes de las 18.00 horas. Desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias se activó un operativo en el que también colaboraron agentes de la Policía Nacional, que emitieron un atestado sobre un fallecimiento que se considera que tiene carácter accidental. Una vez en el lugar, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.

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Según ha podido comprobar este diario, el mantenimiento del centro corresponde a la Xunta, como el de los restantes institutos de la ciudad. La Consellería de Educación indica que las labores no se correspondían con una obra ejecutada por el departamento, pero que ha enviado personal al centro para "apoyar en aquello que sea necesario". De acuerdo con las primeras informaciones del Gobierno gallego, se trataba de una persona "que el centro contrataba habitualmente para pequeñas tareas de mantenimiento". La Consellería transmite sus condolencias a la familia del fallecido y a la comunidad educativa del Agra do Orzán.