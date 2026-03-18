Al menos 22 menores afectados por una fuga tóxica en una piscina municipal de Barcelona

Una fuga tóxica ha obligado a desalojar a unas 80 personas de la piscina municipal de Rubí (Vallès Occidental). La mezcla accidental de productos químicos para el agua ha provocado unos vapores tóxicos ante los que algunos usuarios han reaccionado con mareos o vómitos.

Entre los atendidos hay 22 menores, aunque fuentes de Bombers de la Generalitat descartan heridos graves y afectación alguna al exterior. Ocho de ellos han tenido que ser trasladados a diferentes centros sanitarios de Rubí y Terrassa en estado menos grave. Los otros 14 menores atendidos por el SEM han sufrido afectaciones de carácter leve y han sido dados de alta en el lugar del suceso.

Siete dotaciones de los bomberos se han desplazado a Rubí para atender a esta emergencia y, tras evacuar a las personas que había en la piscina, han procedido a ventilar el lugar.

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El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) cuenta como afectado a un hombre mayor de edad, aunque sin afectaciones graves. Protecció Civil ha activado el plan de emergencias Procicat en fase de Prealerta.