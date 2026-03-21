Investigación abierta
Detenido por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
Los vecinos del resto de viviendas se han evacuado por sus propios medios
EFE
Los Mossos d'Esquadra han detenido este sábado a un hombre como presunto autor del incendio de una vivienda en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), dentro de la cual había una mujer, han informado fuentes de la policía catalana.
El suceso ha tenido lugar sobre las once y media de la noche en un piso de un edificio ubicado en la calle Sant Joaquim de esa localidad vallesana, del que se han evacuado por sus propios medios los vecinos del resto de viviendas del inmueble, han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat.
El incendio, han indicado las fuentes de los Mossos, no ha provocado ningún herido. Los bomberos han acudido al lugar con seis dotaciones, cuyos efectivos han sofocado las llamadas poco antes de la medianoche.
Los Mossos han abierto una investigación para determinar las causas que han llevado al detenido a provocar este fuego.
- El Concello de A Coruña reparcela el antiguo cuartel de Agrela para quedarse con parte de la finca y dedicarla a 'servicios públicos
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- Inditex: su facturación 'online' supera los ingresos anuales de más de la mitad de empresas del Ibex 35
- El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: 'Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal
- José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: 'Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000
- Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña
- El Concello de A Coruña intenta por tercera vez recuperar los 'parkings' de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo
- Las escalas de cruceros seguirán batiendo marcas en A Coruña: el Puerto espera que lleguen dos viajeros por cada vecino