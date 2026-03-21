Investigación
Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado
A. T. B.
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor ha intentado suicidarse tras cometer el crimen sin que se conozca su actual estado de salud.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El caso del edificio Fenosa regresa al Supremo y sentará jurisprudencia en toda España
- Inditex: su facturación 'online' supera los ingresos anuales de más de la mitad de empresas del Ibex 35
- El local de A Coruña que vende miles de hamburguesas a 4 euros en el Agra: 'Esto es un barrio trabajador y el esfuerzo económico no debe salir de lo normal
- José Ramón se jubila tras casi medio siglo en Gadisa: 'Cuando empecé a trabajar éramos 40 y ahora somos más de 8.000
- Ni Vigo ni Pontevedra: los gallegos más felices viven en estos 3 municipios de A Coruña
- El Concello de A Coruña intenta por tercera vez recuperar los 'parkings' de María Pita, plaza de Galicia, San Cristóbal y Mestre Mateo
- Las escalas de cruceros seguirán batiendo marcas en A Coruña: el Puerto espera que lleguen dos viajeros por cada vecino
- El hostelero de 26 años que triunfa en la Franja de A Coruña con tapas y raciones a buen precio: 'Quería hacer algo al estilo de bar de toda la vida