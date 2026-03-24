Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Castellón después de tres redadas esta madrugada

Nules (Castellón) vive este martes una mañana de gran tensión por un importante despliegue de la Guardia Civil en varios puntos del municipio, en una operación que todavía está en marcha. Según la información recabada en la zona, el operativo habría comenzado sobre las 4.00 horas y se desarrolla en al menos tres puntos de la localidad, entre ellos las calles Padre Tomás Lucas y San Agustín.

Fuentes de toda solvencia consultadas por Mediterráneo han indicado que la macrooperación es por un presunto caso de trata de seres humanos. Las primeras informaciones apuntan a más de 100 víctimas rescatadas en distintas viviendas de esta localidad de la Plana Baixa. Estas presuntas víctimas de trata son principalmente hombres de distintas nacionalidades, que ahora están agrupadas en un lugar de Nules y siendo atendidas por los servicios sanitarios.

Testigos consultados aseguran que la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo desde primera hora de la madrugada, cuando agentes han llegado a evacuar de manera preventiva a vecinos de uno de los edificios de viviendas en los que se ha intervenido. Testigos aseguran haber visto a varias personas esposadas y cómo se llevaban a un grupo de menores en edad escolar.

Varios de los presuntos autores de este delito han sido detenidos ya por la Benemérita.

Helicóptero de la Guardia Civil

La calle San Agustín se ha cerrado a la circulación, y un helicóptero de la Guardia Civil lleva sobrevolando el municipio a baja altura buena parte de la mañana, lo que todavía ha generado mayor expectación y preocupación entre los residentes.

Según las fuentes consultadas sobre el terreno, las actuaciones se están llevando a cabo en casas en las que residen grupos de inmigrantes.

Situación conocida desde hace tiempo

Mediterráneo ha podido conocer de parte de testigos de los hechos que la situación fue denunciada ya que desde hacía tiempo que se habían detectado movimientos extraños de personas, con mucha gente viviendo en las mismas casas, en la localidad.

Según han indicado testigos que conocían a las víctimas, se trataba de personas principalmente pakistaníes y de otras nacionalidades de esa zona de Asia. Venían a España con la promesa de trabajar y eran explotados laboralmente una vez en Nules.

Asimismo, se les cobraba por hacer trámites burocráticos que son gratuitos en España.

Incluso había niños, hijos de estos migrantes, que se encontraban escolarizados en Nules.

Algunas de las personas rescatadas están siendo ahora sometidas a controles médicos para confirmar su estado de salud por parte de sanitarios, debido a las condiciones de insalubridad en las que vivían.

"Picando paredes"

Testigos explican que en el interior de al menos una de las viviendas escuchan golpes «como si estuvieran picando las paredes».

El dispositivo ha generado inquietud entre algunos vecinos, especialmente porque una de las acciones se ha desarrollado muy cerca de un colegio y una guardería de la localidad. Algunos testigos muestran su preocupación por la cercanía del operativo al centro educativo, porque el paso de menores coincidía con la presencia de los agentes, fuertemente armados.

Noticias relacionadas

Asimismo, no se descarta que la operación abarque más municipios de Castellón.