Andalucía
Un preso mata a su compañero de celda en la cárcel de Sevilla I
Los hechos han ocurrido durante la noche en un módulo de "perfil bueno"
EFE
Un interno de la prisión de Sevilla I ha matado presuntamente esta pasada madrugada a su compañero de celda, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, de la que se ha hecho cargo la Policía Nacional.
Los hechos han ocurrido durante la noche en un módulo de "perfil bueno", previo al paso a la Unidad Terapéutica Especializada (UTE), han añadido las fuentes, que han apuntado a una posible pelea previa entre ambos compañeros de celda.
El módulo (102) donde han ocurrido los hechos se encuentra en el edificio de la prisión denominado Unidad Mixta.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han informado a EFE de que, de momento, se desconoce la causa de esta muerte, a la espera de la comunicación del resultado de la autopsia que se le practique al cadáver y del avance de la investigación abierta por parte del juzgado de guardia.
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