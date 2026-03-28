En Catoira
Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Pontevedra
Los servicios de emergencias, incluyendo sanitarios y bomberos, acudieron a la piscina de Catoira, pero no pudieron salvar la vida de la mujer hallada
R. A.
El cuerpo sin vida de una mujer de 66 años fue hallado este sábado en una piscina situada en el lugar de Abalo, en el municipio pontevedrés de Catoira, según informó AXEGA.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 11:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía, el GES de Padrón, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Catoira.
Según la información facilitada, fue un particular quien dio el primer aviso a los servicios de urgencias médicas tras ver el cuerpo en la piscina.
Pese a la intervención de los equipos movilizados, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Todo apunta a que la mujer cayó al vaso cuando limpiaba la zona.
- Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir
- Arteixo despide a un empleado municipal por trucar el camión de la basura
- Vecinos de A Coruña se posicionan en la polémica del taxi: VTC sí, pero también mejoras en el bus
- Gragera regresa a casa tras tres meses de ostracismo en el Deportivo
- 4-4 | Al Liceo se le escapa la clasificación en un final embarrado y se la jugará ante el Oliveirense
- El Santander se repliega en la comarca de A Coruña: cierra la oficina de Santa Cruz
- Lucas Pérez, a un paso de ser nuevo jugador del Cádiz hasta final de temporada
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, reabre para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe