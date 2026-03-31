Suceso
En estado crítico una escaladora de 32 años accidentada el lunes en Lleida
La afectada fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron
Redacción
Los Bombers de la Generalitat Catalana rescataron el lunes al mediodía en estado muy grave a una mujer de 32 años que ha sufrido un accidente de escalada en el municipio de Coll de Nargó (Lleida). El aviso dio 4 minutos después de las dos de la tarde por parte de la pareja de la persona accidentada, y los Bombers se desplazaron cón una dotación terrestre y un helicóptero en el que viajaba el médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La afectada, vecina de Barcelona, fue trasladada al Hospital Vall d'Hebron y se encuentra en estado crítico. Según primeras informaciones, la causa de las graves heridas fue una caída de unos 12 metros de altura que la mujer sufrió mientras la mujer practicaba escalada en el sector del Hort de la zona del Grau del Miquelet de Coll de Nargó.
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