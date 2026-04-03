Investigación
Detenido un hombre de 45 años por la muerte de su pareja en Vizcaya
La Ertzaintza investiga como violencia de género el crimen, ocurrido una vivienda de la localidad de Basauri
EFE
La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.
Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Vizcaya), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.
Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.
La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.
El detenido tenía antecedentes previos por violencia de género, si bien desde el Departamento de Seguridad no se ha confirmado si se trataba de episodios en los que estuviera involucrada la mujer fallecida.
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