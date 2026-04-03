Detenido por matar a un hombre en Ibiza al robarle el reloj

Un hombre ha sido detenido acusado de un delito de homicidio cometido el pasado verano en Ibiza. Los hechos ocurrieron en el barrio de la Marina, donde este individuo le robó por la fuerza el reloj a un hombre que cayó al suelo. En la caída, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y falleció posteriormente a consecuencia de este golpe. Al detenido también se le imputan los delitos de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

La detención se produjo después de la emisión de una Orden Europea de Detención y Entrega a través de los juzgados de Ibiza, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional y con los autores ya identificados con sus distintos grados de participación y autoría. El principal investigado por el homicidio ha sido detenido en Francia y será extraditado en los próximos días para comparecer ante las autoridades judiciales españolas, según informan desde el cuerpo policial.

15 de agosto: robo con violencia en la Marina

La investigación se remonta al pasado 15 de agosto, cuando un hombre que se encontraba junto a su pareja en la zona de los establecimientos comerciales de la Marina de Ibiza fue golpeado y sufrió la sustracción de un reloj de alta gama que llevaba en la muñeca.

Tras aquellos hechos fue detenido uno de los integrantes del presunto grupo criminal que, de forma conjunta y coordinada, habría realizado labores de vigilancia y seguimiento para culminar el robo del reloj. A partir de ese momento, la UDEV de la Policía Nacional de Ibiza inició una investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la posterior detención del resto de los participantes.

Durante los últimos meses, los agentes tuvieron conocimiento de que la víctima del robo había fallecido a causa del traumatismo craneoencefálico sufrido tras la caída que se produjo en el momento de la sustracción.

El principal autor fue localizado en Francia en febrero y detenido después de identificarse con documentación falsa. Posteriormente, pasó a disposición judicial en la localidad francesa de Amiens para el enjuiciamiento del delito de falsedad documental y la tramitación de la orden de detención, tras permanecer unos días en prisión provisional ante el riesgo de fuga. La Policía Nacional no descarta nuevas detenciones en los próximos días.

Un problema recurrente

El robo de relojes de lujo se convierte cada verano en uno de los principales quebraderos de cabeza de la Policía Nacional en Ibiza. El pasado mes de noviembre, el portavoz en Baleares de la Confederación Española de Policía (CEP), David Pola, alertaba de que habían "notado un aumento de la delincuencia en el tema de los especialistas en robo de relojes de alta gama", agrupados en grandes mafias.

«Es la delincuencia que habitualmente acompaña al turismo de masificación turística: robos, hurtos, robos con fuerza… Se comete aprovechando que la gente sale a cenar o de fiesta. Lo que hemos detectado es que no damos abasto. Es importante que el ciudadano lo sepa para que también haga presión. En la Policía hacemos todo lo que podemos y llegamos hasta donde llegamos, pero no se da abasto», argumentaba este representante policial a Diario de Ibiza.

El aviso llegaba después de un verano en el que se produjeron varias detenciones de ladrones de relojes de lujo en Ibiza. Por ejemplo, el 10 de agosto, tan solo cinco días antes del homicidio imprudente en la Marina, la Policía Nacional desarticuló a un grupo criminal que, entre otras fechorías, había robado un reloj valorado en 30.000 euros a su legítimo dueño, que fue asaltado cuando entraba en su vehículo. Uno de los detenidos fue interceptado cuando trataba de abandonar la isla con documentación falsa en un ferri con dirección a Valencia.

Un caso idéntico

En otro caso muy similar, agentes del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza detuvieron a cuatro hombres como presuntos autores de varios delitos, entre ellos integración en grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental. La investigación arrancó el 9 de agosto, tras recibir en la comisaría una denuncia de un turista que había sido víctima de un robo con violencia en el que le sustrajeron un reloj valorado en 27.000 euros.

El hombre relató que mientras paseaba por una zona turística cercana al puerto de Ibiza en compañía de su pareja, fue asaltado por un individuo que lo lanzó fuertemente contra un vehículo y, aprovechando la caída de la víctima al suelo, le arrancó con brutalidad el reloj de lujo que portaba en la muñeca, para después huir del lugar a la carrera junto a otros dos individuos que le esperaban. Un caso muy similar al que ahora se acaba de conocer.

Más recientemente, hace dos meses la Policía Nacional comunicó que había desarticulado a otro grupo criminal itinerante altamente especializado en el robo con violencia de relojes de alta gama, que actuaba en Mallorca y, de forma destacada, en Ibiza, donde llegó a sustraer relojes por valor de 430.000 euros en apenas cuatro días.

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Entre los días 25 y 28 de agosto, los investigados alquilaron un vehículo en la isla utilizando documentación falsa y perpetraron dos robos con violencia siguiendo siempre el mismo modus operandi: vigilancia previa, seguimiento de la víctima y un asalto rápido y violento para arrancar el reloj de lujo de la muñeca, contando con un vehículo de apoyo para la huida. La investigación derivó en la detención de uno de los miembros en Cataluña, mientras que otros dos fueron localizados y arrestados en el Reino Unido, donde permanecen en prisión.