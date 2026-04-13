Indignación en Córdoba tras el crimen machista: "La orden de alejamiento era un cachondeo"

Los vecinos de la Fuensanta miran con estupor la presencia de la Policía Nacional, con un gran despliegue en la zona de la plaza de la Juventud por un caso de asesinato por violencia de género. Un hombre agredió a una mujer con un arma blanca y se atrincheró en el piso. La indignación del barrio crece mientras la noticia llega a todos los rincones.

Los bares y comercios permanecían abiertos en un lunes que parecía que iba a ser completamente normal pero en la calle, la escena es de tensión: conversaciones en voz baja, gente hablando por teléfono intentando entender el suceso. La zona está acordonada, con presencia tanto de Policía Local como de Policía Nacional, y un despliegue de más de una veintena de agentes.

Un asesinato que corta el ciclo habitual en el barrio de La Fuensanta

"¿Sabéis lo que ha pasado?", preguntaba una señora que paseaba a su perro. Algunos se habían enterado mientras desayunaban. Otros, al llevar a sus hijos al colegio, cuando se encontraron con el operativo policial. "Hemos visto que había mucha policía y no es normal", relataba una vecina.

Vecinos tras el cordón policial en el barrio de La Fuensanta, donde se ha producido un asesinato este lunes. / Manuel Murillo

Según varios testimonios, se escucharon disparos y se utilizó gas en el bloque. Se conoce que, supuestamente, el hombre mató a su mujer y se atrincheró en el piso, que ella se encontraba en el sistema Viogen y que vivían en el mismo bloque, planta 3 y 4. "Eres tú o él", comentaban algunos vecinos, reflejando el miedo y la indignación. "La orden de alejamiento era un cachondeo", denunciaba otra persona. Dos vecinas, Teresa e Isabel, cuentan que "yo escuché los tiros y pensé que era la policía, pero podía ser cualquier cosa, no te puedes imaginar algo así en tu barrio" expresaba una de ellas, que decidió cerrar la ventana al oír las detonaciones. "El despliegue daba miedo".

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Una vecina conversa con un Policía Local en el barrio de La Fuensanta, tras el crimen ocurrido este lunes. / Manuel Murillo

La incredulidad es generalizada y muchos coinciden en la misma reflexión: "Nunca crees que va a pasar tan cerca". El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia de género. "Esto no se va a acabar nunca", lamentaban. "Todos los días hay algo. No hay derecho. Estamos cada vez peor".