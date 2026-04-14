Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira

La localidad de Ribeira se despierta este martes con el corazón en un puño después de que se haya encontrado el cadáver de una persona en el puerto de la localidad.

Fuentes consultadas de la Comisaría de la Policía Nacional confirman a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, que la persona fallecida ha sido descubierta de madrugada, pero que por el momento no pueden facilitar más datos.

La Comisaría de la Policía Nacional en Ribeira / RibeiraSUP

Los agentes todavía trabajan en el lugar

Asimismo, estas mismas fuentes explican que los agentes a cargo de la investigación todavía están sobre el terreno, por lo que todavía es pronto para saber la identidad de la persona que ha muerto este martes en Ribeira y que ha aparecido en la zona portuaria.

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