Un anciano de 93 años recibe una paliza durante un atraco en Mallorca

Un anciano de 93 años recibió el pasado viernes por la noche en Campos una paliza por parte de un delincuente que le robo el teléfono móvil y el dinero que llevaba. La víctima fue arrastrada por el suelo y recibió golpes y patadas por parte del agresor, que se dio a la fuga. El atraco ha provocado una gran consternación en el pueblo y la alcaldesa, Xisca Porquer, ha mostrado su más "enérgica condena". La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar y detener al autor del violento robo.

Los hechos ocurrieron hacia la nueve y cuarto de la noche en la calle des Tren, según ha informado Porquer. Un anciano de 93 años, muy conocido y querido en la localidad "por su vinculación de toda la vida con la cultura mallorquina", estaba dando un paseo cuando un hombre se acercó a él. El delincuente, que según la alcaldesa tenía "dificultades para expresarse en castellano", le exigió que le diera dinero y el hombre se negó.

El agresor reaccionó violentamente. Le dio un fuerte tirón a la bandolera que llevaba colgada. Lo hizo con tanta fuerza que lo arrastró y lo tiró al suelo. Con el anciano completamente indefenso, le dio varios golpes, incluyendo patadas, para apoderarse de sus pertenencias, entre las que había un teléfono móvil y 10 euros.

Lesiones

El anciano fue atendido en el lugar de los hechos y fue trasladado al centro de salud de Campos, donde fue examinado y asistido por las lesiones sufridas. Luego formalizó una denuncia ante la Guardia Civil, que ha puesto en marcha una investigación para identificar y localizar al autor del brutal asalto.

El robo ha provocado una gran conmoción en Campos. "Como alcaldesa quiero expresar mi más enérgica condena ante los graves hechos [...] y trasladar todo mi apoyo, afecto y solidaridad a este vecino y a su familia en unos momentos tan difíciles", ha señalado Porquer. "Como institución, no podemos tolerar ni normalizar situaciones como esta. Nos encontramos ante un hecho muy grave que genera alarma social y una sensación de inseguridad que no podemos permitir que se instale en nuestro pueblo. Todos merecemos poder vivir seguros, y especialmente nuestros mayores merecen vivir con tranquilidad, seguridad y dignidad; es responsabilidad de todos garantizarlo", ha añadido.

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La alcaldesa ha pedido también "que se actúe con toda la contundencia que permite la ley". "Si las leyes no son lo suficientemente duras para hacer frente a situaciones como esta, es necesario revisarlas. No podemos mirar hacia otro lado mientras se producen agresiones de esta naturaleza", ha agregado. Además, Porquer ha mostrado su "plena confianza en el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Local", al tiempo que ha reclamado "que se destinen todos los recursos necesarios para resolver este caso con la máxima rapidez". "Campos es un pueblo tranquilo, y así debe continuar siendo. No permitiremos que la violencia ni la delincuencia alteren la convivencia ni la calidad de vida de nuestros vecinos", ha sentenciado.