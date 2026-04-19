Osuna
Evacuan al hospital a una mujer herida de bala en Sevilla
Los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos
EP
Una mujer ha sido trasladada al hospital este domingo tras resultar herida por un arma de fuego en el término municipal de Osuna (Sevilla), según han comunicado fuentes del Instituto Armado a Europa Press.
Los hechos han tenido lugar sobre las 10,00 horas de este domingo, cuando la Guardia Civil ha recibido una aviso de la presencia de una mujer, cuya identidad no ha trascendido más datos, que presentaba una herida de bala.
Acto seguido, se activaron a los servicios de emergencia, quienes se han encargado de trasladar a la víctima al hospital para recibir atención médica.
Ante este contexto, los agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y han abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias que rodean estos hechos. Por ello, ha indicado que, de momento, "no se pueden descartar hipótesis".
- El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor
- Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
- Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
- Las hermanas que hacen una de las mejores tortillas de A Coruña en Agra do Orzán: 'El secreto está en cómo pochas la patata
- Helton Leite: 'El Deportivo me dijo que no podía competir con lo que me ofrecían: mi familia, mi país, financieramente
- El histórico estanco de A Coruña que sobrevive desde hace más de un siglo: 'Por aquí pasaban hasta 500 personas al día
- Helton Leite: 'Cuando el Deportivo gana, en A Coruña sale el sol, aunque llueva
- Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás