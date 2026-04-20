Detenido un profesor de primaria de Barcelona por tener 100.000 archivos pedófilos

La Policía Nacional ha detenido en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramenet a un profesor que ejercía en un centro de Educación Primaria por posesión y distribución de pornografía infantil. El sospechoso, que estaba de baja médica cuando fue arrestado, tenía más de 100.000 archivos pedófilos almacenados, entre vídeos y fotos de desnudos y de abusos sexuales a menores

La investigación se inició cuando los policías descubrieron durante un rastreo de redes, a una persona compartiendo material pornográfico que involucraba a menores de edad a través de redes eDonkey (P2P), la cual, a su vez, distribuía cientos de archivos relacionados con el abuso sexual infantil.

El detenido utilizaba una de las redes en línea más usadas en España, donde usuarios de cualquier lugar del mundo pueden ponerse en contacto y de este modo realizar descargas; así como compartir archivos de cualquier tipo, resultando ser éstos, imágenes y vídeos de contenido pedófilo.

Los agentes localizaron al sospechoso y en el registro de su vivienda encontraron hardware informático y dispositivos de tres terabytes de almacenamiento con más de 100.000 archivos pedófilos. La Policía Nacional recuerda que "la corrupción de menores no solo es un delito, sino una violación de los derechos humanos de los niños. Cada año, miles de menores son explotados y sus imágenes son distribuidas en línea, causando un daño irreparable a sus vidas".

Por eso, hace "un llamamiento constante a padres, educadores y a la sociedad en general para que informen sobre los riesgos y señales de alerta. Es fundamental crear un entorno seguro para nuestros menores, donde puedan crecer y desarrollarse sin miedo a ser víctimas de la explotación sexual".

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La unidad específica de la Policía en Barcelona rastrea este tipo de delito y señala que la simple descarga y almacenamiento de material pedófilo está penado.