Detenido e investigado por homicidio imprudente el conductor del atropello mortal a un vigués en Pontevedra
El camionero, vecino de Vilagarcía, no se detuvo en el momento de arrollar al peatón fallecido, de 48 años, en la PO-531
R. P.
El conductor implicado en el atropello mortal registrado este miércoles en Pontevedra en el que falleció un hombre de 48 años, con iniciales I.F.R. y vecino de Vigo, ha sido identificado y detenido por la Guardia Civil, que lo investiga como supuesto autor de un homicidio imprudente.
El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria.
Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto.
Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima «estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao» y que el conductor del camión no se detuvo en el momento de atropellarlo.
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