Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La última palabra de Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva: "Mi conciencia está tranquila"Nueva vida para el concesionario Conde MedínAsí está la clasificación en SegundaLa terraza con las mejores vistas de Galicia está en BarrañánDos detenidos por múltiples robos en el área coruñesaLa Xunta evalúa el impacto de asumir la gestión de la AP-9Francisco Vázquez pide al Deportivo no cambiar su topónimo
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un profesor del instituto de Mallorca por tocamientos a una alumna

La menor manifestó que el docente la llevó a un cuarto para consolarla por sus malas notas y abusó sexualmente de ella

Exterior del instituto de bachillerato de Artà.

Exterior del instituto de bachillerato de Artà. / Biel Capó

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil arrestaron el pasado 18 de marzo a un profesor del instituto de la lcalidad mallorquina de Artà, un hombre de unos 50 años, que fue denunciado por una de sus alumnas, de unos 15 ños, por realizarle tocamientos sexuales. Los hechos habrían ocurrido dos días antes en un cuarto del centro. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, la conselleria balear de Educación ha suspendido de forma cautelar al docente durante tres meses y medio, es decir, lo que falta de curso.

Desde la Guardia Civil confirman que el pasado 16 de marzo se recibió una denuncia de una menor de unos quince años, que acudió al puesto de Artà acompañada por su familia y relató que había sido víctima de tocamientos por parte de uno de sus profesores en el instituto de la localidad, el IES Llorenç Garcies i Font. Según esta denuncia, la menor estaba muy preocupada por sus notas y el hombre, profesor de Informática, la llevó a un cuarto. Allí, con la excusa de consolarla, la habría abrazado y realizado tocamientos en sus partes íntimas.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil de Artà llevó a cabo una investigación que condujo a la detención del profesor el pasado 18 de marzo.

Noticias relacionadas

Paralelamente, la conselleria de Educación abrió un expediente contra el profesor tras tener conocimiento de lo ocurrido. Desde el Departamento de Inspección Educativa se entrevistaron con el hombre y finalmente se trasladó una propuesta de sanción a la Dirección General de Personal Docente. El docente ha quedado suspendido durante tres meses y medio, lo que coincide con el final de curso

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  2. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  3. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  4. Los Jove, Collazo y Modesto Rodríguez promueven pisos turísticos en dos edificios ruinosos en el centro de A Coruña
  5. Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
  6. El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: 'Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante
  7. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  8. Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo

Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva de 4,7 millones, en su última palabra: "Mi conciencia está tranquila. Esa persona de la que hablan no soy yo"

Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva de 4,7 millones, en su última palabra: "Mi conciencia está tranquila. Esa persona de la que hablan no soy yo"

Los clones de voz de IA ya superan al habla humana, incluso en entornos ruidosos

Los clones de voz de IA ya superan al habla humana, incluso en entornos ruidosos

El borrador del convenio estatal del textil aumenta el enfrentamiento entre patronal y sindicatos por los salarios, los descansos y la pérdida de derechos provinciales

El borrador del convenio estatal del textil aumenta el enfrentamiento entre patronal y sindicatos por los salarios, los descansos y la pérdida de derechos provinciales

Vecinos del Agra, en A Coruña, se manifestarán contra el plan urbanístico para las Adoratrices y el Observatorio

Vecinos del Agra, en A Coruña, se manifestarán contra el plan urbanístico para las Adoratrices y el Observatorio
Tracking Pixel Contents