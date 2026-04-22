Identificado el conductor del atropello mortal en Pontevedra, al que investigan por un homicidio imprudente
El camionero no se detuvo en el momento de arrollar al vigués fallecido, de 48 años en la PO-531
R. P.
El conductor implicado en el atropello que este miércoles ha costado la vida a un hombre de 48 años de edad en Pontevedra, I.F.R., ha sido identificado por la Guardia Civil, que lo investiga como supuesto autor de un homicidio imprudente.
Fuentes de la Comandancia han señalado que, «por el momento», el hombre, que conducía un camión en el momento del siniestro, tiene la condición de investigado, a la espera de que se sigan practicando diligencias.
El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana, cuando un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria.
Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto.
Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima «estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao» y que el conductor del camión no se detuvo en el momento de atropellarlo.
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