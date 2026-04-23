Un hombre mata a su expareja en Toledo y después se suicida

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa y de nacionalidad venezolana, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado a un hombre de la misma nacionalidad ya fallecido por ahorcamiento.

Estas mismas fuentes han explicado que sobre las 5:40 horas de este jueves, la Guardia Civil recibió una llamada en la que una vecina de Seseña alertó de que desde su domicilio había visto una agresión entre dos hombres. Por ello, una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar señalado y encontró debajo de una furgoneta a un joven de 20 años que había sido víctima de una agresión, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Minutos más tarde, sobre las 6:00 horas, se recibió otro aviso desde Seseña porque una mujer estaba pidiendo auxilio y alertando de que la querían matar, aunque la patrulla que se desplazó al lugar señalado no encontró a nadie.

Con posterioridad, los agentes lograron hablar por teléfono con el joven de 20 años que había sido trasladado al Hospital Universitario de Toledo cuando recuperó la consciencia y relató que cuando iba hacia el autobús un hombre, que identificó plenamente como la expareja de su madre, se abalanzó sobre él y comenzó a golpearle e incluso le trató de ahorcar con un objeto similar a una soga. Con este testimonio, la Guardia Civil relacionó los dos avisos y accedió a la vivienda de la madre del chico, donde se encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y del hombre.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio. El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

La Guardia Civil ha acudido a primera hora de la mañana al domicilio de la víctima tras recibir un aviso por una pelea entre el agresor y el hijo de esta, que se encuentra ingresado en un hospital.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1360 desde 2003.