Muere ahogado un turista alemán de 63 años cuando se bañaba con su esposa al intentar salvar a un joven en Mallorca

Un turista alemán de 63 años ha fallecido ahogado la tarde de este viernes cuando se bañaba en la playa de Cala Mendia con su esposa. y después de que él se lanzara a socorrer a un joven de 20 años en apuros. El matrimonio alemán ha sido sacado del mar entre un fuerte oleaje. La mujer ha sido reanimada, pero él no ha respondido a los estímulos y ha fallecido.

El trágico incidente ha ocurrido sobre las 14.40 horas de este viernes en la playa de Cala Mandia, en el término municipal de Manacor. Un matrimonio alemán sexagenario se bañaba en el mar en un fuerte oleaje. El hombre, al parecer con conocimientos de socorrismo, se ha lanzado para ayudar a un joven a salir del agua. Todavía no hay socorristas en dicha playa.

Luego las personas allí presentes se han percatado de que el matrimonio germano se encontraba en apuros y los han sacado del agua. Personal de Salvamento Marítimo ha realizadoal hombre y a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ella ha respondido a los estímulos y él no.

Una playa trágica

También se han desplazado a la playa de Cala Mendia las asistencias sanitarias del Ib-salut en dos UVI móviles y una ambulancia convencional. El personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre. Mientras que su esposa ha sido trasladada al Hospital de Llevant, una vez que habia remontado la situación y había sido estabilizada. Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar y han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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La playa de Cala Mendia se ha convertido en un punto negro donde han fallecido numerosas personas, al ser muy abierta y registrar un fuerte oleaje. Dos hermanas alemanas de 23 y 25 años fallecieron allí en septiembre de 2021 cuando se encontraban allí de fiesta y se bañaron en el mar.