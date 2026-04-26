Detienen a una pareja por captar a veinte mujeres y a un hombre para que se prostituyeran en dos chalés donde les alquilaban habitaciones en la Playa de Palma

Una pareja de proxenetas captabaa una veintena de mujeres y a un hombre de origen sudamericano y se lucraba al alquilarle habitaciones en dos chalés de la Playa de Palma. El alto nivel de vida de estos contrastaba con el exiguo dinero de la pensión contributiva de él y de la ausencia total de ingresos oficiales de su compinche. Agentes de la Policía Nacional les han detenido por los presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y otro relativo a la prostitución.

La investigación la iniciaron agentes del Grupo I de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad (UCRIF) de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional. Las sospechas se dirigieron a una pareja que tenía alquilados tres chalés en la Playa de Palma. En uno residían ellos y los otros dos estaban destinados a numerosas mujeres y a un hombre que ejercían la prostitución allí. El hombre, de nacionalidad española, solo cobraba oficialmente una pensión contributiva mientras que su pareja, de origen sudamericano, no tenía ingresos acreditados.

Ella se dedicaba a reclutar a mujeres en su país de origen para que ejercieran la prostitución en Mallorca. Una vez en la isla, las alojaban en dos chalés de la Playa de Palma. Allí las empadronaron y ejercían la prostitución.

Alquiler de 400 euros semanales

Los abultados ingresos los obtenían al cobrarles grandes sumas por alojarlas en habitaciones. Las pesquisas policiales determinaron que tenían que abonar entre 350 euros y 400 euros semanales por alojarse en la habitación doble. Mientras la pareja ganaba solo por este concepto entre 19.600 y 22.400 euros, aparte de las consumiciones que servían en los prostíbulos.

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Finalmente, los investigadores han conseguido averiguar que al menos una veintena de mujeres y un hombre que también ejercía la prostitución y la pareja se lucraban con su alojamiento.