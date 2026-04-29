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Os Gafos

Un detenido tras la muerte de una persona en un río de Pontevedra

La Policía Local acudió sobre las 20,50 horas al puente sobre el río en la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua

Imagen de archivo de la Policía Local cerca de Os Gafos.

Imagen de archivo de la Policía Local cerca de Os Gafos. / Gustavo Santos

N. D.

Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido a una persona tras la muerte de otra que cayó al río de Os Gafos en Pontevedra, según informa el Concello.

Las mismas fuentes indican que la Policía Local acudió sobre las 20,50 horas al puente sobre el río en la calle Rosalía de Castro, alertada por un aviso de que una persona había caído al agua.

Ya en el punto, una vez retirada del río los servicios sanitarios atendieron a la víctima y procedieron a su inmediato traslado al Hospital Montecelo, pero finalmente no se pudo recuperar y falleció.

La Policía Nacional también se personó en el lugar de los hechos y procedió a la detención de otra persona presente en la zona.

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Se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y las causas concretas del fallecimiento

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