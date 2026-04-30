Desarticulada en Córdoba una organización de tráfico de drogas a nivel internacional

La Policía Nacional ha desarticulado en Córdoba una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína, marihuana y hachís, con actividad tanto a nivel nacional como internacional. La operación, iniciada a principios de este año, ha permitido intervenir droga, dinero y material para el corte y empaquetado, además de llevar a cabo siete detenciones, seis de ellas con ingreso en prisión provisional.

Según la investigación, denominada Operación Trajano, el grupo operaba en distintos puntos de la provincia y trabajaba en dos niveles. Por un lado el tráfico al por mayor y por otro la distribución al menudeo, con puntos de venta de “gran intensidad”. Los agentes detectaron, además, labores de “tele-coca” por parte de varios de los investigados.

Una “guardería” en Lepanto y un coche cargado rumbo a Almodóvar

Uno de los hallazgos clave fue la localización de un domicilio en la zona de Lepanto que la organización utilizaba como “guardería”, es decir, como lugar de custodia de la sustancia estupefaciente.

Imagen del material incautado. / CÓRDOBA

En paralelo, la Policía detectó un vehículo que realizó un desplazamiento entre Córdoba y Almodóvar del Río. En ese coche se intervinieron más de 500 gramos de cocaína, 1.000 gramos de hachís y más de 4.000 euros en efectivo, y fueron detenidas dos personas.

Envíos al extranjero y hachís adulterado “drive”

A continuación, los agentes detuvieron a otras cinco personas presuntamente vinculadas al entramado. Las detenciones se produjeron de manera consecutiva y, en una de las intervenciones, se interceptó un vehículo que se dirigía a una empresa de paquetería para realizar el envío de cogollos de marihuana ya empaquetados con destino al extranjero.

En la fase final de la operación se practicaron tres registros —dos domicilios y un local— con los que se dio por desmantelada la estructura criminal. La investigación permitió además intervenir hachís adulterado sintéticamente, conocido como drive, una sustancia que la Policía destaca por su alto valor económico y por el riesgo que supone para la salud pública.

Droga, dinero y un vehículo intervenidos

En total, la Policía Nacional detuvo a siete personas por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. De ellas, seis han ingresado en prisión provisional.

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Entre los efectos intervenidos figuran más de medio kilo de cocaína, casi 9.000 gramos de hachís, más de 20 kilos de cogollos de marihuana preparados para su envío, casi 36.000 euros en efectivo, un vehículo y diverso material para el corte y empaquetado de la sustancia.