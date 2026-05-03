En Oliva
Urgencias de la Generalitat Valenciana se corrige y desmiente la muerte de cuatro personas en Oliva
El CICU ha lanzado un mensaje a las 16.33 horas informando sobre el ahogamiento de dos menores y dos adulto
La Guardia Civil ha rectificado al servicio autonómico: los bañistas de la Playa Aigua Morta fueron rescatados
Bomberos ha confirmado que se efectuó el salvamento y el propio CICU ha pedido anular su información inicial
Redacción
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana ha lanzado un mensaje a través del grupo de Whatsapp que tiene con periodistas de toda la Comunitat Valenciana en el que informaba, a las 16.33 horas, de lo siguiente: "A las 19 horas de ayer entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta de Oliva. Hasta el lugar se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de 4 personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad. Además se trasladaron a dos hombres de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandia".
Lanzada la información de la fuente autonómica oficial, Levante-EMV ha contactado con Guardia Civil de la Safor y la alcaldesa de Oliva. Ambas fuentes han desmentido al CICU asegurando que las personas fueron rescatadas. Los servicios sanitarios atendieron a un menor, pero no hubo que lamentar ninguna víctima mortal en las aguas del arenal pegado a la zona de Oliva Nova.
Minutos más tarde, a las 17.11, el CICU ha eliminado su mensaje inicial en el grupo de Whatsapp y se ha corregido con el siguiente texto: "Disculpad las molestias. Parece que ha habido un error y estamos contrastando esta información. Os informaremos cuanto antes".
Finalmente, a las 17.40 horas, el servicio de Urgencias de la Generalitat ha pedido que se anule la información lanzada una hora antes: "Lamentamos la comunicación erronea y os pedimos que se anule la información que se había trasladado a través de este medio", han reclamado a los medios.
Ayuda externa
En paralelo, el Consorcio Provincial de Bomberos ha explicado a través de otro canal con periodistas que ayer recibieron a las 19:08 horas un aviso relacionado con varias personas que no podían salir del agua, aviso al que acudieron bomberos de Oliva y sargento de Gandia.
Cuando llegaron los bomberos, explica esta fuente, todas las personas estaban fuera del agua. Al parecer les había ayudado alguna otra persona presente en el lugar. Los efectivos del Consorcio dieron apoyo a los medios sanitarios para trasladar a una de las personas a ambulancia.
Antecedentes
Afortunadamente, lo que parecía una tragedia ha quedado en susto, pero las muertes por ahogamiento no son algo excepcional. Según el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) este 2026 han fallecido en España 67 personas por ahogamiento, 4 de ellos en la Comunitat Valenciana, en espacios acuáticos desde el pasado 1 de enero.
El último de ellos fue el joven de 16 años ahogado en la playa de Benicàssim el pasado 2 de abril, festividad de Jueves Santo. Los otros tres ahogamientos en territorio valenciano, según el INA, se produjeron 2 en enero y uno en febrero.
2025, año trágico
Asimismo, en 2025 se produjeron 65 muertes por ahogamiento no intencionado en la Comunitat Valenciana, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Fueron dos más que el año anterior. La Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía con más víctimas en el conjunto español.
En total, 2025 fue uno de los años más trágicos en el conjunto de España, con 472 muertes, solo por detrás del ejercicio 2017. En el caso valenciano, el dato consolida una tendencia que mantiene a la Comunitat Valenciana entre los territorios más afectados por este problema de salud pública.
Al igual que en esta tragedia fuera de temporada, en 2025 se produjo el hecho diferencia de que en diciembre, alejado de la temporada estival, hubo 31 fallecimientos en el conjunto del país.
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